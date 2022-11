Spirited - Magia di Natale: Ryan Reynolds ha condiviso un esilarante video dietro le quinte del film

Un esilarante dietro le quinte con Ryan Reynolds e Will Ferrell, di Spirited, mette in chiaro tutto l'impegno che i suoi protagonisti ci hanno messo

Se avete apprezzato Spirited - Magia di Natale allora non potrete fare a meno di sbirciare nel suo dietro le quinte, grazie a un recente video pubblicato da Ryan Reynolds sul suo profilo personale Twitter. Siete curiosi?

Rilasciato il 18 novembre su Apple TV+, Spirited - Magia di Natale non è altro che una rivisitazione in chiave moderna di A Christmas Carol, la celeberrima novella che Charles Dickens ha scritto nel 1843. Al centro di questa nuova commedia natalizia troviamo Ryan Reynolds e Will Ferrell nei panni dei protagonisti, seguiti da un cast di tutto rispetto composto da Octavia Spencer, Sunita Mani, Patrick Page, Marlow Barkley e Tracy Morgan e altri.

Spirited - Magia di Natale, la recensione del film Apple: You've Been Christmas Caroled!

Per celebrare l'uscita in streaming su Apple TV+, Reynolds ha condiviso un esilarante dietro le quinte del film, in cui è possibile dare una sbirciata alle prove di danza realizzate dagli attori per Spirited - Magia di Natale.

Vi ricordiamo che questa nuova pellicola non si limita semplicemente a trasporre visivamente il materiale letterario di partenza, portando avanti una rielaborazione sia in chiave artistica che narrativa, con i suoi colpi di scena e scelte specifiche.