Spiral - L'eredità di Saw, la sinossi conferma il legame con i precedenti film della saga horror

La sinossi di Spiral - L'eredità di Saw confermerebbe il legame tra il film in arrivo al cinema, interpretato da Chris Rock, e gli otto precedenti capitoli della celebre saga horror.

Il trailer di Spiral - L'eredità di Saw, diffuso qualche giorno fa, ha lasciato i fan intenti a chiedersi come la pellicola interpretata da Chris Rock si inserirà nella saga, ormai ben codificata di Saw. Dopo tutto non c'è nessuna menzione di Jigsaw né di altri personaggi del franchise horror. La sinossi ufficiale diffusa col trailer e poster, però, confermerebbe il legame coi film precedenti.

Nella sinossi di Spiral - L'eredità di Saw si legge: "Una mente sadica scatena una forma contorta di giustizia in Spiral, il nuovo terrificante capitolo del libro di Saw. Lavorando all'ombra di un stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su una serie di omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Intrappolato in un mistero sempre più fitto, Zeke si trova al centro del morboso gioco del killer".

La sinossi lascia dunque intendere che Spiral - L'eredità di Saw sarà ambientato nel mondo di Saw, più precisamente dopo i delitti al centro dei precedenti otto capitoli. Il fatto che il detective Zeke, alla fine del trailer, si veda ammanettato a un tubo davanti a una sega è un riferimento visivo al passato della saga.

Spiral: L'eredità di Saw** arriverà nei cinema italiani il 14 maggio.