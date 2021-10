Spiral - L'eredità di Saw, su Prime Video in streaming da oggi

Oggi su Amazon Prime Video grazie a Spiral - L'eredità di Saw i fan della saga possono tornare finalmente a godersi in streaming l'adrenalina e le atmosfere che hanno caratterizzato il franchise a partire dal 2004.

Scritto da Josh Stolberg e Pete Goldfinger, già sceneggiatori di Saw: Legacy (2017), il film spezza il filone narrativo che ha unito i primi otto capitoli della saga. Si tratta di un vero e proprio reboot, un nuovo punto di partenza per quello che ha rappresentato uno dei maggiori fenomeni cinematografici degli ultimi vent'anni ed uno dei più grandi in assoluto se si considera specificatamente il genere horror. Un progetto ambizioso, intitolato originariamente "Il donatore di organi", che conta sulla regia di Darren Lynn Bousman, già dietro la macchina da presa per Saw II - La soluzione dell'enigma (2005), Saw III - L'enigma senza fine (2006) e Saw IV (2007), ovvero i tre capitoli del franchise che più hanno incassato al box office globale.

Locandina di Spiral - L'eredità di Saw

Per quanto riguarda il botteghino, la saga di Saw ha incassato quasi un miliardo di dollari, un traguardo importante che Bousman punta a raggiungere proprio con il suo nuovo film. Per farlo, ha scelto di affidarsi ad un cast di primo livello che comprende Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols e Chris Rock. Proprio quest'ultimo, da sempre fan di Saw, ha scritto il soggetto del film, proponendo la sua idea alla Lionsgate, che lo ha reso produttore esecutivo e showrunner. La sinossi di Spiral - L'eredità di Saw racconta: Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel 'Zeke' Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

