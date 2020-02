Spiral: L'eredità di Saw, il trailer italiano del film con Chris Rock

Spiral: L'eredità di Saw arriverà nei cinema italiani il 14 maggio e il teaser trailer italiano regala qualche anticipazione riguardante gli eventi al centro del thriller.

Il video introduce infatti l'epserto detective al centro della trama e il suo giovane partner, alle prese con una serie di omicidi che sembrano legati al malvagio Enigmista. Le vittime sono dei poliziotti e la situazione sembra molto pericolosa e potenzialmente mortale.

La sinossi ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw anticipa: Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città.

Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman e la sceneggiatura è firmata da Josh Stolberg e Pete Goldfinger.