Spie sotto copertura: Will Smith e Tom Holland in una Escape Room il primo giorno di set

Durante la lavorazione di Spie sotto copertura Tom Holland e Will Smith hanno giocato ad una escape room, uscendo in appena 24 minuti!

Le star di Spie sotto copertura, Will Smith e Tom Holland, hanno sperimentato che niente è meglio di una escape room per fare amicizia sul set. Perché è quello che hanno fatto il primo giorno di riprese le due star, qui in veste di doppiatori del cartoon.

Spie sotto copertura: i due protagonisti

Spie sotto copertura è uno dei 15 film di Natale 2019 più attesi al cinema. Il film ospita le voci delle due star che si sono incontrate sul set in un'occasione davvero speciale. Come hanno rivelato a Entertainment Weekly, Will Smith e Tom Holland avevano già registrato alcune parti separati, chi nei Paesi Bassi, chi a Los Angeles, per via degli impegni contemporanei e hanno completato poi il tutto a New York. Per rompere il ghiaccio, hanno deciso di fare questo gioco durante una pausa.

Il duo è riuscito nell'impresa di risolvere la Escape Room in modo piuttosto veloce. D'altronde quando si ha a che fare con un ex Men in Black e Spider-Man non può che finiree così. Il tempo previsto per uscire dalla Escape Room era di un'ora, ma Tom Holland e Will Smith ci hanno messo 24 minuti. "Volevamo capire se potevamo davvero fare le cose che abbiamo fatto come spie (nel film ndr). Beh ci siamo usciti"; ha chiosato Smith, mentre Holland ha ribattuto "Penso che Will abbia ottenuto la maggior parte degli indizi. Ero più simile all'hype-man nella situazione. Ero lì a incoraggiarlo in pratica. Non avevo mai giocato a una Escape Eoom, ma il segreto per uscirne il più velocemente possibile è farlo con Will Smith perché è davvero bravo".

Spie sotto copertura è un film di animazione con al centro due agenti segreti. Il primo, Lance Sterling, è la spia più abile del mondo. È sexy, affascinante ed è dotato di molteplici abilità, come salvare il mondo quotidianamente e nessuno è più abile di lui. Walter Beckett è l'esatto opposto, giovane e un po' nerd, ha inventato tutti i congegni utilizzati da Lance nelle sue missioni ma è totalmente imbranato e incapace di socializzare. Quando però un nuovo pericolo si manifesta all'orizzonte, Lance e Walter dovranno imparare a lavorare insieme per salvare l'umanità. E non sarà facile. Diretto da Nick Bruno e Troy Quane, vede nel cast anche Karen Gillan e Ben Mendelsohn.

L'uscita italiana di Spie sotto copertura è fissata per il 25 dicembre.