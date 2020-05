Spie sotto copertura e La famosa invasione degli orsi in Sicilia: i due volti dell'animazione in blu-ray

Spie sotto copertura e La famosa invasione degli orsi in Sicilia sono due film agli antipodi per stile, ritmo e tematiche, accomunati da un'uscita in blu-ray che ne esalta al massimo la bella animazione.

L'animazione è sempre un settore chiave dell'home entertainment, sia per il richiamo che ha sulle intere famiglie coinvolgendo i piccoli oltre agli adulti, sia perché i prodotti riescono quasi sempre a risultare di livello elevatissimo, proprio per la natura dell'opera. Ed è anche il caso di due uscite di questi giorni, molto diverse tra loro, ma entrambe meritevoli di una visione: si tratta di Spie sotto copertura e di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film come vedremo agli antipodi ma entrambi disponibili in edizioni blu-ray che ne esaltano al massimo le bellissime animazioni.

I due volti dell'animazione: ritmo, stile e temi agli antipodi

Come si diceva, due opere molto diverse, una arriva dagli States e l'altra è di coproduzione italo-francese, una spinge sulle tecniche più moderne, l'altra è un prodotto di animazione tradizionale, l'una è caratterizzata dal ritmo frenetico, l'altra da note intime e poetiche. Eppure sono accomunate dalla bellezza della visione e dagli spunti narrativi affatto banali. Spie sotto copertura è un prodotto targato Blue Sky Studios, che dal 2002 è sinonimo di qualità e divertimento assicurato per spettatori di tutte le età. Del resto, come dimenticare il franchise de L'era glaciale con l'esilarante Scrat?

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è tratto dal romanzo datato 1945 di Dino Buzzati ed è diretto dal nostro Lorenzo Mattotti, uno degli illustratori e fumettisti italiani più noti al mondo, che ha utilizzato una tecnica tradizionale e uno stile che richiama le illustrazioni minimali dello stesso Buzzati.

Spie sotto copertura, la recensione: una commedia action animata che spicca il volo

Due spie sotto copertura: il video che colpisce nel segno

In Spie sotto copertura, per riuscire a combattere il male l'abile e affascinante spia Lance Sterling dovrà imparare a lavorare assieme al genio asociale Walter, ideatore di incredibili gadget, fra cui un siero che trasforma gli esseri umani in piccioni, strumento ideale di spionaggio. Spie sotto copertura è presentato in alta definizione con un blu-ray targato 20th Century Fox e distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment. Il video rispecchia le alte aspettative che un prodotto di animazione moderno si porta con sé.

Le immagini infatti colpiscono nel segno, non solo grazie a un dettaglio incisivo che esalta l'accattivante design dei personaggi, ma anche per un croma brillantissimo con colori vivaci e rigogliosi. Le scene frenetiche e i gadget dei personaggi che provocano una serie di mirabolanti effetti visivi, scorrono tutte in modo fluido senza che il dettaglio presenti cenni di flessione. Anche la sensazione di profondità è sempre avvertibile e piuttosto suggestiva.

Audio coinvolgente ma solo 20 minuti di extra

Sul fronte audio la traccia italiana si ferma a un DTS 5.1, comunque coinvolgente e frizzante, con un'efficace apporto dell'asse posteriore, preciso negli effetti e nella direzionalità, e discreto nei bassi. Però la traccia originale in DTS-HD Master Audio 7.1 ha una marcia in più e la mostra fin dalla travolgente sequenza di apertura, con una chirurgica divisione dei canali e un sub decisamente muscolare.

Non esaltanti gli extra, poco più di 20 minuti di contributi. Si comincia con Infiltriamoci nei Blue Sky Studios (9'), ovvero uno sguardo dietro le quinte dello studio con il team creativo che ha realizzato il film. A seguire Guida top secret ai gadget (4') sugli accessori che gli agenti sfoggiano nel film. Poi i videoclip "Then There Were Two" (3' e mezzo) e "Freak of Nature" (4'), con i rispettivi making of Creare la colonna sonora (altri 3'). A chiudere trailer e Gallerie varie su personaggi e oggetti di scena (4').

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, la recensione: la gioia del racconto

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: blu-ray con un gioco e un super video

E veniamo a La famosa invasione degli orsi in Sicilia, storia della guerra tra il Granduca di Sicilia e Re Leonzio, sovrano degli orsi, che annovera voci prestigiose come Toni Servillo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti. Nel film, per ritrovare il figlio scomparso, il re degli orsi Leonzio si spinge fin nelle pianure siciliane dove abitano gli uomini. Qui, oltre a ritrovare il figlio, giungerà addirittura al potere. La famosa invasione degli orsi in Sicilia è presentato in edizione combo (Blu-ray+DVD) da Eagle Pictures. All'interno della confezione anche un simpatico gioco degli orsi.

Il video presenta un croma ricchissimo che valorizza il grande lavoro svolto sul colore e un'animazione che spicca per profondità e calore. Il dettaglio incisivo è riesce a riprodurre in modo adeguato il design e la caratterizzazione di personaggi e location molto particolari del film. Va registrato però qualche rumore di troppo sulle tonalità molto intense.

Audio straordinario, negli extra curiosità sui doppiaggi

Davvero straordinario l'audio in DTS HD Master Audio 5.1, capace di sfoderare microdettaglio, energia e potenza. L'asse posteriore infatti è attivissimo e molto preciso nella dislocazione degli effetti e anche nello spostamento delle voci sulla scena, ma a questa ampia spazialità si abbina una feroce grinta nelle scene più movimentate che non mancano di certo, e anche nella bella colonna sonora. Negli extra troviamo Il dietro le quinte (2') sul doppiaggio, poi Lorenzo Mattotti (2') con intervista al regista, Lorenzo Mattotti sul doppiaggio (2'), brevi clip su Corrado Guzzanti (1') e Toni Servillo (1'), quindi trailer e backstage (5').