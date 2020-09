Spiderhead: Chris Hemsworth e Miles Teller nel cast del nuovo film Netflix

Chris Hemsworth e Miles Teller saranno i protagonisti di Spiderhead, il nuovo film targato Netflix che adatterà il racconto Dieci Dicembre (Tenth of December) di George Saunders, ambientato in un futuro prossimo e incentrato su due detenuti ospitati in una struttura dove vengono sottoposti ad esperimenti particolari.

Come riportato per primo da Deadline, sono stati annunciati i nomi dei primi attori che andranno a costituire il cast di Spiderhead, il nuovo film targato Netflix. Al momento è stata quindi ufficializzata la presenza di Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett che saranno i protagonisti di quello che rappresenta l'adattamento di un racconto di George Saunders apparso per la prima volta sul New Yorker e successivamente incluso nel libro dell'autore, Dieci Dicembre (Tenth of December). Per quanto riguarda la trama, l'opera si svolge in un futuro prossimo e segue due detenuti che vengono ospitati in una struttura gestita da un medico che sperimenta potenti farmaci sui detenuti, alterandone le emozioni.

Spiderhead si aggiunge così alla serie di prestigiosi lungometraggi sui quali di recente Netflix ha scelto di puntare. Ricordiamo, infatti, che lo streamer si è assicurato per 30 milioni Malcolm & Marie con Zendaya e John David Washington, per 20 milioni il debutto alla regia di Halle Berry, Bruised, e per una cifra ancora sconosciuta Pieces of a Woman con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf.

La regia di Spiderhead sarà affidata a Joseph Kosinski, che sta dirigendo Top Gun: Maverick proprio con Miles Teller, attore con cui in precedenza aveva già lavorato per Fire Squad - Incubo di fuoco. La sceneggiatura del nuovo film Netflix, invece, sarà firmata a quattro mani da Rhett Reese e Paul Wernick, che in passato hanno scritto Deadpool e Zombieland. Spostando l'attenzione sugli attori presenti nel cast, ricordiamo che Chris Hemsworth è stato di recente protagonista di un altro film Netflix, Tyler Rake, promosso sia dal pubblico che dalla critica. Smollett, invece, è apparsa in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e attualmente è nel cast della serie tv Lovecraft Country della HBO.

Di seguito, riportiamo la descrizione ufficiale di Dieci Dicembre: "Dieci dicembre è l'opera di George Saunders che, senza rinunciare alla vena surreale e immaginifica, si avvicina di più al realismo. Accanto a racconti ambientati in laboratori dove si creano improbabili psicofarmaci, o in sobborghi residenziali dove donne moldave o filippine in abiti bianchi penzolano da fili tesi fra gli alberi come decorazioni, ci sono storie di famiglie comuni la cui normalità è turbata dal ritorno di un figlio dalla guerra o dall'irruzione di un malintenzionato: in tutti i casi, i personaggi si trovano a dover scegliere fra l'egoismo e la compassione, l'orgoglio e il sacrificio".