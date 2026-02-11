Spider-Noir: Nicolas Cage e il resto del cast nelle prime immagini ufficiali della serie Amazon

La star premio Oscar e gli altri protagonisti dello show conquistano i fan nelle foto promozionali a colori e in bianco e nero.

A distanza di molti mesi dalla pubblicazione della prima immagine di Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly, la star e il resto del cast tornano protagonisti in una prima gallery fotografica della serie Spider-Noir.

La serie live action spin-off dello Spider-Verse di Oren Uziel e Steve Lightfoot, sbarcherà presto in streaming e Amazon MGM ha pubblicato una serie di scatti in bianco e nero e a colori, proprio come sarà rappresentata sullo schermo.

Nicolas Cage è Ben Reilly alias The Spider: un eroe più oscuro e disilluso

La serie è ispirata alla popolarissima run a fumetti di Spider-Man Noir, Spider-Noir, e secondo la sinossi "racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato esperto e in difficoltà nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con il suo passato, in seguito a una tragedia profondamente personale, mentre è l'unico supereroe della città".

Cage non interpreta una variante di Peter Parker né, tecnicamente, Spider-Man. Ben Reilly è un altro personaggio e si fa chiamare The Spider. "Questo personaggio è molto diverso dal Peter Parker dei film" hanno dichiarato Phil Lord e Chris Miller "È più anziano e disilluso, e non ha paura di prendere a pugni qualcuno in faccia da ubriaco. Ha già vissuto il suo momento di disillusione alla Chinatown, accaduto anni e anni fa".

Dal bianco e nero al technicolor: i nuovi villain nella serie Prime Video

Insieme a Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly, Spider-Noir include nel cast anche la star di New Girl Lamorne Morris, Li Jun Li e Karen Rodriguez. Non mancano i villain, interpretati da Brendan Gleeson, nel ruolo del boss criminale Silvermane, e Jack Huston, nei panni di Flint Marko, alias Sandman.

In primavera, Spider-Noir arriverà su Amazon Prime Video e i fan potranno scoprire la compessa rete narrativa che è stata pensata dai produttori e dalla parte creativa, in cui spiccano i registi Phil Lord e Chris Miller e la produttrice Amy Pascal, con Oren Uziel e Steve Lightfoot come showurunner.