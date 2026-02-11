Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titolo

La serie tv live action con protagonista Nicolas Cage, nota sinora come Spider-Man Noir ha cambiato ufficialmente il titolo. Secondo quanto riporta Esquire, la serie in lavorazione dal 2023 non avrà alcun riferimento a 'Spider-Man' nel titolo.
Il nuovo titolo dello show, con protagonista il premio Oscar Nicolas Cage, è Spider-Noir, ed è l'ultima novità riguardante la serie televisiva che porta sul piccolo schermo il personaggio di Marvel Comics.
Perché la serie ha eliminato "Spider-Man" dal titolo ufficiale
Spider-Noir è ambientata in un'epoca, gli anni '30, in cui eroi come l'Uomo Ombra e The Spider erano molto popolari e la serie è fortemente influenzata dai grandi film noir del passato, solitamente caratterizzati da storie su persone imperfette.
Il personaggio interpretato da Nicolas Cage, Ben Reilly/The Spider, è un detective burbero dal cuore cinico, antitesi di Peter Parker. Il cambio del titolo riflette semplicemente la decisione di distanziarsi dagli altri progetti ispirati ai fumetti Marvel.
A spiegare la motivazione è stato Christopher Miller, produttore esecutivo: "Questo personaggio è molto diverso dal Peter Parker dei film. È più vecchio e disilluso, e non ha paura di prendere a pugni qualcuno in faccia da ubriaco".
Spider-Noir e il ritorno degli eroi pulp: può rilanciare il sottogenere a Hollywood?
In un'epoca in cui film e serie sui supereroi dominano la cultura pop, Spider-Noir sembra un progetto volto ad omaggiare le origini abbracciando le atmosfere del noir classico. Bisogna ricordare che non sempre i supereroi pulp hanno avuto successo sullo schermo.
Dopo l'ottimo riscontro del Batman di Tim Burton, altri adattamenti come Dick Tracy e La maschera di Zorro hanno avuto risultati altalenanti. Nel 2008, Frank Miller portò al cinema The Spirit, le cui storie hanno ispirato Spider-Noir. Vedremo se quest'ultimo, nononstante la decisione di staccarsi dai fumetti Marvel potrà giovare del legame con il franchise di Spider-Man.
Il cast include, oltre a Nicolas Cage, anche Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston, Karen Rodriguez e Lukas Haas.