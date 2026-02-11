Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titolo

La serie tv live action con protagonista Nicolas Cage, nota sinora come Spider-Man Noir ha cambiato ufficialmente il titolo. Secondo quanto riporta Esquire, la serie in lavorazione dal 2023 non avrà alcun riferimento a 'Spider-Man' nel titolo.

Il nuovo titolo dello show, con protagonista il premio Oscar Nicolas Cage, è Spider-Noir, ed è l'ultima novità riguardante la serie televisiva che porta sul piccolo schermo il personaggio di Marvel Comics.

Perché la serie ha eliminato "Spider-Man" dal titolo ufficiale

Spider-Noir è ambientata in un'epoca, gli anni '30, in cui eroi come l'Uomo Ombra e The Spider erano molto popolari e la serie è fortemente influenzata dai grandi film noir del passato, solitamente caratterizzati da storie su persone imperfette.

Nicolas Cage in una scena di Lord of War

Il personaggio interpretato da Nicolas Cage, Ben Reilly/The Spider, è un detective burbero dal cuore cinico, antitesi di Peter Parker. Il cambio del titolo riflette semplicemente la decisione di distanziarsi dagli altri progetti ispirati ai fumetti Marvel.

A spiegare la motivazione è stato Christopher Miller, produttore esecutivo: "Questo personaggio è molto diverso dal Peter Parker dei film. È più vecchio e disilluso, e non ha paura di prendere a pugni qualcuno in faccia da ubriaco".

Spider-Noir e il ritorno degli eroi pulp: può rilanciare il sottogenere a Hollywood?

In un'epoca in cui film e serie sui supereroi dominano la cultura pop, Spider-Noir sembra un progetto volto ad omaggiare le origini abbracciando le atmosfere del noir classico. Bisogna ricordare che non sempre i supereroi pulp hanno avuto successo sullo schermo.

Dopo l'ottimo riscontro del Batman di Tim Burton, altri adattamenti come Dick Tracy e La maschera di Zorro hanno avuto risultati altalenanti. Nel 2008, Frank Miller portò al cinema The Spirit, le cui storie hanno ispirato Spider-Noir. Vedremo se quest'ultimo, nononstante la decisione di staccarsi dai fumetti Marvel potrà giovare del legame con il franchise di Spider-Man.

Il cast include, oltre a Nicolas Cage, anche Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston, Karen Rodriguez e Lukas Haas.