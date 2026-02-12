Spider-Noir, Nicolas Cage protagonista del primo trailer nella cupa New York anni ’30

Prime Video ha svelato il primo teaser trailer della serie Spider-Noir, con protagonista Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly. Lo show trasporta gli spettatori in una New York alternativa degli anni '30, un'epoca segnata dalla Grande Depressione e dal gangsterismo.

Ben Reilly, il personaggio protagonista della serie, è costretto ad affrontare non solo le minacce del crimine che si annidano negli angoli più bui della metropoli ma anche il proprio passato, che torna a bussare inesorabilmente alla sua porta.

Ben Reilly contro Silvermane al centro della trama di Spider-Noir

Come si può vedere dalle prime immagini nel trailer, la narrazione di Spider-Noir si concentra sull'investigatore privato Ben Reilly, nonché ex-supereroe, che viene improvvisamente trascinato in una complessa indagine che lo conduce dalle parti del boss criminale Silvermane.

Lo scontro con la mafia si trasforma gradualmente in un vero e proprio tentativo per Ben Reilly di fare i conti con i propri errori e con ciò che ha fatto in passato. La serie inizialmente doveva essere intitolata Spider-Man Noir ma il cambio in Spider-Noir è dettato dalla volontà di allontanarsi da Peter Parker e da quel mondo.

Spider-Noir in versione bianco e nero al debutto su Prime Video

In ogni caso, le ragioni approfondite di questo cambiamento potrebbero essere spiegate ulteriormente nel corso della stagione, composta da 8 episodi disponibili dal prossimo 27 maggio. Gli spettatori potranno sceggliere tra una versione a colori oppure in bianco e nero.

Il cast di Spider-Noir è composto dal premio Oscar Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly/The Spider, Lamorne Morris nel ruolo di Robbie Robertson, Li Jun Li nel ruolo di Cat Hardy, Karen Rodriguez nel ruolo di Janet, Abraham Popoola nei panni di un veterano della Prima Guerra Mondiale, Jack Huston nel ruolo di Flint Marko/Sandman, e Brendan Gleeson nei panni del villain di The Spider, il boss criminale Silvermane. Tra coloro che parteciperanno alla serie con un ruolo ricorrente anche Lukas Haas nei panni di uno scagnozzo del boss.