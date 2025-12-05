Spider-Noir, Nicolas Cage non è Peter Parker: la conferma nel primo poster della serie Prime Video

Il personaggio dietro la maschera della nuova serie creata da Phil Lord e Christopher Miller, interpretato da Cage, non è una versione alternativa di Parker, ma un investigatore privato di nome Ben Reilly

Il personaggio interpretato da Nicolas Cage nell'attesissima Spider-Noir non è un'altra versione di Peter Parker. I nuovi poster della serie Prime Video hanno confermato che Cage interpreterà in realtà il personaggio di Ben Reilly.

I poster, disponibili sia in bianco e nero che a colori, poiché anche la serie sarà disponibile in entrambe le versioni, presentano Cage nei panni di Ben, un investigatore privato anziano e sfortunato nella New York degli anni '30. Secondo la sinossi ufficiale, sarà costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

I poster mostrano la porta dell'ufficio dell'investigatore privato Ben con l'iniziale del nome e il cognome, con un ragno appeso a una ragnatela davanti. Dietro la porta di vetro smerigliato, si intravede la sagoma del personaggio interpretato da Cage, con il suo caratteristico cappello e la giacca con il colletto alzato, di cui si vedono chiaramente solo gli occhi bianchi luminosi.

Spider-Noir, il primo poster in bianco e nero

Spider-Noir, le origini del personaggio Marvel

La prossima serie live-action è basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, con Cage che riprende il personaggio amato dai fan che ha doppiato nel film Spider-Man: Un Nuovo Universo del 2018.

Nei fumetti, Spider-Man Noir è una versione alternativa di Peter Parker, quindi il cambio con Ben Reilly per la serie è effettivamente una sorpresa. Tuttavia, i fan dei fumetti conoscono già Ben Reilly, che è un clone di Peter Parker creato per essere suo rivale, ma che invece diventa un suo caro amico.

Ben ha debuttato per la prima volta nelle pagine a fumetti di The Amazing Spider-Man #149, pubblicato nel 1975, e da allora è diventato una variante molto amata dai fan. Nel cast, oltre a Cage, saranno presenti anche Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston, Brendan Gleeson, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Spider-Noir, il primo poster a colori

Quando uscirà la serie su Prime Video

Prodotta da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, il trio responsabile della creazione degli ultimi film d'animazione su Spider-Man, Spider-Noir è stata scritta da Oren Uziel e Steve Lightfoot, questi ultimi anche produttori esecutivi e showrunner.

Tuttavia, nonostante i nuovi poster indichino un generico 2026 come data di debutto dello show, non c'è ancora una data precisa dell'arrivo degli episodi in streaming sulla piattaforma di proprietà di Amazon.