Nicolas Cage: svelato il look del divo nella serie Spider-Noir?

Sono in corso le riprese della preannunciata serie Spider-Noir ed ecco che sul web spuntano le prime foto dal set che svelerebbero il look del protagonista Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly. Le immagini, diffuse da Just Jared, mostrano Cage intento a girare una scena nei panni dell'investigatore privato impegnato a combattere il crimine, ma purtroppo per adesso non rivelano il costume. Difficile contestualizzare la scena solo dalle foto, ma secondo il sito il personaggio di Nicolas Cage viene "investito da qualcosa nella scena."

Non è ancora stato confermato ufficialmente il ruolo di Nicolas Cage, che dovrebbe però interpretare Ben Reilly, investigatore privato anziano e sfortunato che, nella New York degli anni '30, è costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico supereroe della città. Secondo quanto anticipato, la serie seguirà, infatti, Reilly mentre combatte la corruzione nella New York del 1933. Indagando sulla morte di Edward Addison, l'investigatore scopre i nefasti piani del sindaco in combutta col boss del crimine Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe.

Non è mai tardi per fare il supereroe

Secondo le speculazioni, in Spider-Noir Nicolas Cage interpreterà una nuova incarnazione di Peter Parker, il clone Ben Reilly, alias Scarlet Spider.

Nel ricco cast della serie troveremo, inoltre, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston. Jun Li interpreterà Wraith e Brendan Gleeson dovrebbe incarnare il boss Silvermane, ma si profila l'apparizione di altri villain, incluso l'Uomo Sabbia.

Spider-Man: tutti i film dal peggiore al migliore

Oren Uziel fungerà da sceneggiatore e produttore esecutivo dello show, con i produttori di Into the Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller e l'ex capo della Sony Amy Pascal a bordo come produttori esecutivi. Nicolas Cage non ha ripreso il ruolo di Noir nell'interazione animata Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma si prevede il suo ritorno nel capitolo finale della trilogia, Beyond the Spider-Verse.