Spider-Noir, in quale universo è ambientata la serie con Nicolas Cage?

Dopo aver fatto il suo esordio nei panni di Spider-Noir in Spider-Man: Un nuovo universo, è stato chiaro a tutti che quel personaggio sarebbe tornato in qualche modo nelle nostre vite.
Lo farà infatti nell'attesissima nuova serie di Prime Video, Spider-Noir, incentrata sul personaggio di Ben Reilly, che stavolta sarà impersonato in carne e ossa dallo stesso Nicolas Cage, che lo aveva doppiato nel film d'animazione della Sony.
Questo Spider-Noir è una versione completamente diversa
Sebbene i fan potranno vedere più spesso il personaggio che hanno amato, non si tratta esattamente della stessa versione che seguiremo in Spider-Noir. "Stesso personaggio, universo diverso", ha affermato lo showrunner Oren Uziel, collaboratore di lunga data dei creatori dello Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller, che sono anche produttori della serie.
"È una versione diversa di quel personaggio, anche se la voce è sempre quella di Nic", spiega Uziel. "Non è una continuazione di Spider-Man: Un nuovo universo. Una volta che Phil e Chris hanno introdotto l'idea del multiverso, penso che sia lecito prendere le cose e renderle proprie".
Uno Spider-Man che non avete mai visto prima
Per Uziel e Cage, la cosa più importante era "creare una versione di Spider-Man che nessuno avesse mai visto prima", ha spiegato lo showrunner.
Recentemente ha potuto mostrare tutti gli otto episodi al protagonista. Si può dire che Cage si sia divertito: mentre guardava gli episodi, "ripeteva le sue battute con piacere e gioia", ha ricordato Uziel. "È stata una delle esperienze più gratificanti che abbia mai vissuto". Di tutti i multiversi in cui vivere, per fortuna siamo in quello in cui abbiamo Cage in Spider-Noir.
Spider-Noir, la trama della serie Prime Video
La serie con Nicolas Cage è ambientata in una versione alternativa di New York negli anni Trenta, durante la Grande Depressione. Il protagonista è Ben Reilly, un investigatore privato stanco e sfortunato che cerca di sopravvivere in una città dominata da criminalità e corruzione.
Costretto a confrontarsi con il proprio passato, l'uomo torna a vestire i panni di un vigilante mascherato noto come "The Spider", l'unico supereroe che la città abbia mai avuto. Tra indagini, scontri con boss e criminali e i fantasmi della sua vita precedente, Reilly tenta di fare giustizia nelle ombre di una metropoli cupa e violenta, in una storia che mescola il tono del film noir classico con il mito di Spider-Man.
Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage
La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.
La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.