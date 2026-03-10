Spider-Noir, in quale universo è ambientata la serie con Nicolas Cage?

Come sottolineato più volte dagli stessi autori, lo show non sarà ambientato nello stesso universo narrativo che conta al suo interno anche Peter Parker, ma avrà al centro Ben Reilly

Dopo aver fatto il suo esordio nei panni di Spider-Noir in Spider-Man: Un nuovo universo, è stato chiaro a tutti che quel personaggio sarebbe tornato in qualche modo nelle nostre vite.

Lo farà infatti nell'attesissima nuova serie di Prime Video, Spider-Noir, incentrata sul personaggio di Ben Reilly, che stavolta sarà impersonato in carne e ossa dallo stesso Nicolas Cage, che lo aveva doppiato nel film d'animazione della Sony.

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena della serie Prime Video

Questo Spider-Noir è una versione completamente diversa

Sebbene i fan potranno vedere più spesso il personaggio che hanno amato, non si tratta esattamente della stessa versione che seguiremo in Spider-Noir. "Stesso personaggio, universo diverso", ha affermato lo showrunner Oren Uziel, collaboratore di lunga data dei creatori dello Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller, che sono anche produttori della serie.

"È una versione diversa di quel personaggio, anche se la voce è sempre quella di Nic", spiega Uziel. "Non è una continuazione di Spider-Man: Un nuovo universo. Una volta che Phil e Chris hanno introdotto l'idea del multiverso, penso che sia lecito prendere le cose e renderle proprie".

Uno Spider-Man che non avete mai visto prima

Per Uziel e Cage, la cosa più importante era "creare una versione di Spider-Man che nessuno avesse mai visto prima", ha spiegato lo showrunner.

Recentemente ha potuto mostrare tutti gli otto episodi al protagonista. Si può dire che Cage si sia divertito: mentre guardava gli episodi, "ripeteva le sue battute con piacere e gioia", ha ricordato Uziel. "È stata una delle esperienze più gratificanti che abbia mai vissuto". Di tutti i multiversi in cui vivere, per fortuna siamo in quello in cui abbiamo Cage in Spider-Noir.

Spider-Noir, la trama della serie Prime Video

La serie con Nicolas Cage è ambientata in una versione alternativa di New York negli anni Trenta, durante la Grande Depressione. Il protagonista è Ben Reilly, un investigatore privato stanco e sfortunato che cerca di sopravvivere in una città dominata da criminalità e corruzione.

Costretto a confrontarsi con il proprio passato, l'uomo torna a vestire i panni di un vigilante mascherato noto come "The Spider", l'unico supereroe che la città abbia mai avuto. Tra indagini, scontri con boss e criminali e i fantasmi della sua vita precedente, Reilly tenta di fare giustizia nelle ombre di una metropoli cupa e violenta, in una storia che mescola il tono del film noir classico con il mito di Spider-Man.

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.