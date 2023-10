Spider-Man: un vecchio test video mostra quanto l'Uomo Ragno è cambiato dal 2002 a oggi

Non ci si crede, ma sono passati più di vent'anni dall'uscita di Spider-Man, il primo capitolo della saga diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire protagonista. Ora, un vecchio test footage della prova costumi del cast è riapparso online, per la commozione dei fan.

Nel video, vediamo i vari attori provare i loro costumi, compreso Maguire con la tuta di Spider-Man oggi iconica. Gli effetti visivi erano molto diversi quando fu realizzato Spider-Man e, guardando il film ora, è facile capire quando la versione pratica dell'eroe viene scambiata con il suo sosia in VFX.

È affascinante vedere Maguire testare la sua capacità di movimento nella tuta, soprattutto perché Tom Holland è spesso vestito con una tutina in motion-capture sul set dei film di Spider-Man dei Marvel Studios.

Spider-Man 4: Sam Raimi pronto a dirigere un nuovo film con Tobey Maguire

Sia Maguire che Willem Dafoe hanno ripreso i rispettivi ruoli in Spider-Man: No Way Home del 2021. Riflettendo sul progetto che gli è stato proposto, l'attore di Peter Parker aveva detto: "In quella conversazione, l'intenzione, il tipo di amore e di celebrazione di questi film e di ciò che significava, credo, per Amy [Pascal] e Kevin [Feige] era evidente".

Da qualche tempo, si vocifera di un nuovo ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man in Avengers: Secret Wars.