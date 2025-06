Morto Jack Betts, star di Spider-Man di Sam Raimi e degli spaghetti western

Jack Betts, attore conosciuto per aver partecipato a Spider-Man di Sam Raimi, in Sugar Colt e in parecchi spaghetti western, è scomparso all'età di 96 anni.

Ad annunciare la notizia è stato il nipote Dean Sullivan, informando i media della scomparsa di Betts. L'attore è morto nel sonno nella sua casa a Los Osos, in California.

L'amicizia con Doris Roberts e gli inizi della carriera in tv

Jack Betts era molto amico della star di Tutti amano Raymond Doris Roberts e insieme spesso partecipavano agli eventi mondani, dalla fine degli anni '80 al 2016, anno della morte della collega.

Il cast di Tutti amano Raymond con Doris Roberts

Formatosi all'Actors Studio, dopo le prime apparizioni a Broadway, Betts debuttò al cinema e soprattutto in tv, lavorando a serie come Scacco matto, e interpretando il dottor Ken Martin in General Hospital. Ha partecipato ad alcuni episodi di Perry Mason, Bonanza, Kojak e Una vita da vivere.

I successi negli spaghetti western e la partecipazione a Spider-Man

Nel 1966, Jack Betts debuttò nel genere spaghetti western recitando in Sugar Colt di Franco Giraldi, con lo pseudonimo Hunt Powers, interpretando un agente speciale del governo, il dottor Tom Copper.

Partecipò ad altri spaghetti western fino al 1973, recitando in seguito in altre produzioni molto conosciute come Un giorno di ordinaria follia, Demoni e dei, 8mm - Delitto a luci rosse, Batman Forever e Batman & Robin.

Tobey Maguire in Spider-Man

Nel 2002, partecipò a Spider-Man di Sam Raimi, interpretando Henry Balkan, il presidente del consiglio di amministrazione della Oscorp che licenzia Norman Osborn (Willem Dafoe). Osborn, divenuto il Green Goblin, uccide in seguito Balkan e gli altri membri del consiglio di amministrazione durante un attacco a Times Square. In tv partecipò anche a episodi di Friends, Tutti amano Raymond, Frasier, The Mentalist, Monk e My Name Is Earl.