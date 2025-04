The Legend of Ochi, Finn Wolfhard ammette: "Difficile lavorare con Willem Dafoe senza vedere Norman Osborn"

La star di Stranger Things ha confessato di aver avuto difficoltà a non ricordare l'iconico personaggio in Spider-Man lavorando con il collega.

Finn Wolfhard ha lavorato al fianco di un veterano di Hollywood, Willem Dafoe, nel nuovo film The Legend of Ochi, ma ha confessato di aver fatto fatica, inizialmente, a scindere l'attore dai suoi ruoli iconici.

I due hanno hanno recitato nel film scritto e diretto da Isaiah Saxon, al suo debutto alla regia di un lungometraggio. Una lavorazione particolarmente emozionante per la giovane star di Stranger Things.

Willem Dafoe e il ruolo iconico ricordato da Finn Wolfhard

"Per i primi giorni, era difficile non vedere Norman Osborn" ha confessato Wolfhard "Una cosa che spiccava senza dubbio era la sua voce. Ogni volta che la sentivo mi rendevo conto che era reale!".

Willem Dafoe in una scena di The Legend of Ochi

L'attore canadese era emozionato al solo sentirlo parlare:"È in ogni film mai realizzato e la sua voce è così iconica e leggendaria. Lavorare con lui non ha mai perso fascino, onestamente".

Willem Dafoe in Spider-Man e il nuovo progetto con Finn Wolfhard

La star ha interpretato Norman Osborn, fondatore e CEO della Oscorp Technologies nonché padre di Harry Osborn (James Franco) e futuro Green Goblin nella trilogia diretta da Sam Raimi e anni dopo in Spider-Man: No Way Home.

Primo piano di Willem Dafoe in Spider-Man

Willem Dafoe e Finn Wolfhard recitano in The Legend of Ochi, in cui viene raccontata la storia di una giovane ragazza (Helena Zengel) che intraprende un'avventura per riportare una creatura della foresta alla sua famiglia.

Nel cast anche Emily Watson. Il film è stato proiettato in anteprima qualche mese fa al Sundance Film Festival. Finn Wolfhard tornerà presto nel ruolo di Mike Wheeler nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie Netflix dei fratelli Duffer, al fianco di Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers.