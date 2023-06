Tom Holland: 'La miglior pellicola su Spider-Man? Un Nuovo Universo, non i miei film'

Dopo aver debuttato nell'MCU nel 2016, Tom Holland è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dei fan ad aver indossato i panni di Spider-Man. Dopo l'interpretazione in Spider-Man: No Way Home, sono in molti ad averlo considerato come lo Spidey definitivo. In una recente intervista, però, l'attore ha svelato quale a suo modo di vedere sia la miglior pellicola mai fatta sull'Uomo Ragno.

"Penso che il primo Spider-Man: Un Nuovo Universo sia il miglior film su Spider-Man mai realizzato. Sono molto orgoglioso di tutti coloro che ci hanno lavorato, soprattutto di Amy Pascal, che considero come una madre. Dovevo andare con lei alla premiere del nuovo film, ma sono qui a lavorare. Non vedo l'ora di vederlo e penso che questo secondo film supererà ogni aspettativa" ha dichiarato Tom Holland ai microfoni di The Associated Press.

Spider-Man: Un Nuovo Universo ha ricevuto numerosi premi e un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Qui trovate la recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, sequel arrivato da poco del cinema che sta ottenendo recensioni entusiaste da critica e pubblico, facendo registrare la seconda miglior apertura del 2023 al box-office americano.

Spider-Man 4 si farà? Parla Tom Holland

Durante la promozione della serie The Crowded Room, Tom Holland ha spiegato di non poter parlare della possibile realizzazione di Spider-Man 4. La giovane star ha dichiarato: "Non ne posso parlare, ma posso dire che ci sono stati degli incontri. Abbiamo smesso di incontrarci in segno di solidarietà nei confronti degli sceneggiatori. Ci sono state varie conversazioni, ma a questo punto siamo nelle primissime fasi".