Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, per Brian Tyree Henry sarà ancora 'più epico' di Across the Spider-Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è il terzo capitolo della trilogia di Sony Animation su Miles Morales e arriverà nelle sale prossimamente, ma intanto Brian Tyree Henry ha potuto anticipare brevemente quello che vedremo.

Intercettato sul red carpet di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Henry ha avvertito i fan del franchise che il prossimo film sarà se possibile ancora più epico di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che già aveva lasciato gli spettatori più che sbalorditi e il film si era anche guadagnato una nomination agli Oscar di quest'anno (venendo poi battuto da Il ragazzo e l'airone di Miyazaki).

Non potendo rivelare nulla sulla trama, il commento dell'attore, che doppia il personaggio di Jefferson Davis, è stato molto breve: "Questo sarà ancora più epico del precedente... preparate i fazzoletti".

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

Una conclusione soddisfacente

Qualche tempo fa, il co-creatore del franchise Phil Lord aveva aggiornato sullo sviluppo del terzo film, che a causa dello sciopero era stato rinviato a data da destinarsi. "Siamo in produzione", aveva detto Lord. "Siamo davvero entusiasti della direzione della storia, sarà una conclusione soddisfacente alla trilogia e sarà emozionante proprio come gli altri."

Il cliffhanger

Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso Spider-Man: Across The Spider-Verse i fan sono in trepidante attesa del capitolo finale, la cui uscita è slittata a causa dello sciopero. Nel frattempo sono emersi dei retroscena sul finale del film che, a quanto pare, è stato cambiato 6 settimane prima che fosse ultimato.

"Inizialmente il finale era diverso da quello che avete visto, ma grazie a un test screening siamo riusciti a tornare in carreggiata. Ci sembrava piatto e in qualche modo non attecchiva con le reazioni del pubblico. Abbiamo cercato un escamotage per far tornare tutti i personaggi, tra cui La Macchia".