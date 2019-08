Spider-Man: Tom Holland non è obbligato a fare altri film?

Tom Holland non è più obbligato a fare altri film di Spider-Man per via dei nuovi disaccordi tra Sony e Marvel.

Tom Holland non è più obbligato a interpretare Spider-Man, come riporta The Hollywood Reporter.

Pare infatti che Tom Holland abbia già rispettato tutti i termini del suo contratto con Sony, quindi potenzialmente potrebbe non tornare più nei panni di Spider-Man, anche se Sony Pictures ha già pensato ad altri due capitoli dedicati al supereroe.

Con Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home anche i termini contrattuali del regista Jon Watts sono terminati, quindi potrebbe anche lui essere libero di non partecipare ai prossimi progetti firmati Sony Pictures.

Ovviamente, queste sono solo ipotesi, niente è stato confermato né dal regista né da Tom Holland, quello che sappiamo con certezza è che Sony crede di poter fare a meno dei Marvel Studios e del controllo creativo di Kevin Feige.

Il silenzio di Tom Holland, però, sta già insospettendo i fan che si chiedono quale sarà il destino del loro personaggio del cuore, che ormai ha preso le sembianze del giovane attore, sia nei film dedicati all'uomo ragno che nei film dedicati agli Avengers. Probabilmente la questione tra Sony e Disney è ancora più che aperta, per cui non ci resta che attendere aggiornamenti, sperando che non si saranno conseguenze irreversibili per il nostro Spider-Man di quartiere.