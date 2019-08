Spider-Man: Tom Holland, la sua calma insospettisce i fan

Tom Holland ha lasciato interdetti i fan con la sua reazione sull'affaire Spider-Man, reazione che, in pratica, non è arrivata o che, in ogni caso, è stata estremamente calma.

Mentre la fanbase del MCU è in subbuglio, mentre Jeremy Renner e l'astro nascente della Marvel, Simu Liu, hanno esplicitamente chiesto a Sony un passo indietro, mentre Kevin Smith si è pubblicamente "disperato" sui social, il diretto interessato Tom Holland, da quando è esplosa la bomba, ha dato poche notizie di sè, che non riguardano affatto il personaggio che gli ha dato la notorietà ma lo vedono tranquillo alla guida di una vettura.

Nei commenti i suoi follower non si sono risparmiati, chiedendo un qualunque segno o commento sulla vicenda che ha visto Sony e Disney litigare per Spider-Man, ma Tom Holland ha continuato a godersi l'estate del trionfo, dopo le fatiche dei set di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, con estrema calma.

Naturalmente i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi: perchè, mentre nel mondo dell'entertainment non si parla d'altro, Tom pensa solo alla sua auto?

literally everyone: NOOOO SPIDERMAN :(((



tom holland: i love car pic.twitter.com/IcjX31sg6X — tabitha (@banditostark) August 21, 2019

spiderman fans: *are stressed*



Tom Holland: look at this fancy car I’m in that I can be in because I get paychecks & will still be getting paychecks y’all need to relax pic.twitter.com/2R2VjtLZc3 — kayla | UMPAHx2 #GetWellSoonJungwoo (@neorvng) August 21, 2019

Tom Holland posting a pic of him driving around in a cool car on Instagram while all the Spider-Man / Sony / Marvel drama is happening is the wholesome anxious chaotic energy I need from him during this difficult time pic.twitter.com/jZTL9gVtqQ — Will Lane (@willlane1997) August 21, 2019

everyone: crying because spider mans out of the mcu

tom holland: got a new car pic.twitter.com/7IY1vw2A88 — angele (@spxceblake) August 21, 2019

Essenzialmente: tutti i fan si disperano mentre Tom Holland ammira la sua macchina. Naturalmente, però, qualcuno non ha potuto fare a meno di porsi delle domande che vanno tutte nella stessa direzione: se anche uno dei più direttamente interessati da questa vicenda ostenta tranquillità, non sarà forse il segno del fatto che il braccio di ferro tra Sony e Disney è ancora in atto e la vicenda è tutt'altro che chiusa? Appuntamento al prossimo aggiornamento (o al prossimo post di Tom Holland).