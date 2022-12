Spider-Man, Tobey Maguire ha preso alcuni costumi dal set: "Li utilizzo come pigiami"

Dopo aver interpretato Spider-Man nella trilogia diretta da Sam Raimi, Tobey Maguire è tornato a indossare i panni dell'amichevole ragno di quartiere in Spider-Man: No Way Home (2021), film che ha riportato in scena anche lo Spidey di Andrew Garfield.

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, Tobey Maguire ha rivelato un particolare aneddoto sulla sua trilogia. "Ho preso dal set un costume rosso di Spider-Man e uno nero. Li utilizzo come pigiami". Sempre su Reddit, Maguire ha parlato del rapporto con Andrew Garfield e Tom Holland, rivelando di considerarli dei veri e propri fratelli e di essersi divertito un mondo con loro sul set.

Sam Raimi: "Se dirigessi uno Spider-Man con Tom Holland, Tobey Maguire mi spezzerebbe il collo"

Al momento non è dato sapere se Tobey Maguire tornerà a indossare i panni di Spider-Man all'interno dell'MCU, ma diversi rumor danno per certa una sua apparizione in Avengers: Secret Wars, mega crossover in arrivo nel 2026.

L'attore è di recente tornato sul grande schermo in Babylon, nuovo film di Damien Chazelle che racconta gli alti e bassi di un'aspirante attrice a Hollywood tra fine anni '20 e inizio anni '30.