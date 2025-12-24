Kate Hudson conferma: "Ho rifiutato il ruolo di Mary Jane in Spider-Man diretto da Sam Raimi"

L'attrice, mentre era ospite del talk show condotto da Andy Cohen, ha parlato della scelta che ha portato Kirsten Dunst a ottenere l'iconico ruolo.

Kate Hudson ha rivelato una curiosità legata al suo passato rispondendo a una domanda di un fan legata ai film di Spider-Man.

L'attrice, ospite del talk show Watch What Happens Live, ha infatti confermato di aver rifiutato il ruolo di Mary Jane Watson nel primo adattamento dei fumetti diretto da Sam Raimi.

Il rifiuto all'iconico ruolo di Mary Jane

Durante la trasmissione condotta da Andy Cohen, Kate Hudson ha ammesso: "Sì, l'ho rifiutato. E ora, quando ci ripenso, si tratta di una di quelle cose che mi fanno dire: 'Sarebbe stato bello essere in un film di Spider-Man'".

Kate Hudson in Quasi Famosi

L'attrice ha infatti preferito girare il dramma storico intitolato Le quattro piume: "E ho potuto incontrare Heath Ledger, che è diventato un mio caro amico, e ho avuto un'esperienza che in caso contrario non avrei mai avuto".

Sam Raimi ha quindi affidato l'iconica parte a Kirsten Dunst, che ha recitato accanto a Tobey Maguire anche in Spider-Man 2 nel 2004 e Spider-Man 3 nel 2007. I fan si chiedono inoltre se l'interprete di Mary Jane apparirà nuovamente nel MCU, come accaduto con il suo co-protagonista e Andrew Garfield nel recente film con star Tom Holland, o se Sadie Sink ha 'ereditato' la parte.

Kate ha sottolineato: "Una parte di me pensa: 'La vita accade esattamente nel modo in cui deve accadere'. E sono davvero grata per quello che è accaduto".

La star di tante commedie romantiche e film amati dai fan ha quindi aggiunto: "Vedo quel film e penso: 'Oh, sarebbe stato divertente interpretarla'".

La stima per la collega

Nei confronti di Kirsten, tuttavia, non c'è alcuna invidia o pensiero negativo: "Quando le persone dicono queste cose, non mi fa sentire bene, perché le persone che sono nel film sono quelle giuste, giusto?. E quello che ti è accaduto nella vita è avvenuto come doveva".

Kate, in più occasioni, ha ammesso che non sarebbe interessata a recitare nel MCU: "Penso che se fosse il progetto giusto, mi piacerebbe farlo. Credo di essere davvero adatta al mondo Marvel. Ma dovrebbe essere il personaggio femminile giusto".

Per ora, tuttavia, la star non è stata coinvolta nei numerosi progetti cinematografici e televisivi targati Marvel Studios e non resta che attendere per scoprire se anche lei avrà la sua occasione di interpretare un personaggio dei fumetti sugli schermi.