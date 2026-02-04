Spider-Man, Sam Raimi: "Vi svelo la mia scena preferita di Tobey Maguire"

Impegnato nella promozione di Send Help, la sua nuova comedy-horror attualmente nelle sale, Sam Raimi è tornato a parlare del suo lavoro sulla trilogia di Spider-Man rivelando anche la sua sequenza preferita con Tobey Maguire.

In particolare, a Raimi è stato chiesto delle iconiche scene di Spider-Man in cui si lancia con la ragnatela nei suoi film e il regista ha quindi rivelato a tutti la sua preferita tra queste.

Sempre nostalgico riguardo alla trilogia, Raimi ha anche chiarito una volta per tutte quanto sia altamente improbabile un suo ritorno alla regia di uno Spider-Man 4 con Maguire di nuovo protagonista.

Spider-Man: un'immagine dell'eroe nel film di Sam Raimi

Spider-Man in volo, la scena preferita di Sam Raimi

"La mia [sequenza] preferita di Toby mentre si lancia con la ragnatela, soprattutto grazie alla sua interpretazione, alla CGI e ai grandi artisti che ci hanno lavorato, è la prima volta che prova a farlo. Non proprio la prima volta in assoluto, ma la volta in cui deve usarla per consegnare il criminale alla giustizia".

"Quindi deve, di notte, arrampicarsi su un edificio e mettere in pratica al massimo le poche abilità che ha acquisito, che finora non gli sono servite a nulla", ha continuato Raimi. "La sua vita e la cattura del criminale dipendono da questo".

Il regista sta parlando di quando Spider-Man, nel suo costume da wrestler, entra in azione per assicurare alla giustizia l'assassino dello zio Ben. Si tratta, come dice Raimi, della prima volta in assoluto in cui Peter Parker entra davvero in azione per assicurare un criminale alla giustizia, anche se ancora non ha il costume ufficiale che gli vedremo sfoggiare per il resto della pellicola.

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Un altro Spider-Man con Tobey Maguire è possibile?

Il quarto capitolo diretto da Raimi sarebbe dovuto uscire nel 2011, ma alla fine il progetto è stato accantonato e non sembra arriverà mai. "Penso che ai ragazzi piacerebbe vedere un nuovo Spider-Man con Tobey. Al momento, la Marvel sta riscuotendo un grande successo con il proprio Spider-Man, che fa parte degli Avengers e degli altri supereroi".

"Non credo che al momento abbia senso interrompere questa serie di successi solo per permettermi di realizzare un altro film su Spider-Man", ha continuato. "Mi piacerebbe molto. Potrebbe sempre arrivare quel giorno e in quel caso mi piacerebbe farlo".

Send Help: Rachel McAdams in una scena

Di cosa parla il nuovo film di Sam Raimi?

Send Help segue due colleghi d'ufficio, Laura (Rachel McAdams) e Dan (Dylan O'Brien), uniti più dall'antipatia che dall'amicizia, che sopravvivono a un incidente aereo e si ritrovano bloccati su un'isola deserta. Senza soccorsi immediati e con risorse sempre più scarse, i due sono costretti a collaborare per restare vivi, affrontando fame, ferite e l'ambiente ostile.

La lotta per la sopravvivenza fa però emergere conflitti personali, sensi di colpa e segreti, trasformando il film da semplice storia di naufragio a un duello psicologico in cui la fiducia reciproca diventa tanto cruciale quanto l'ingegno per sopravvivere.