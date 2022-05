Sam Raimi: "Se dirigessi uno Spider-Man con Tom Holland, Tobey Maguire mi spezzerebbe il collo"

Sam Raimi ha confessato la sua ammirazione per l'interpretazione di Spider-Man offerta da Tom Holland, ma ha ammesso che se dirigesse un nuovo capitolo con lui Tobey Maguire gli spezzerebbe il collo.

Il regista Sam Raimi sul set del film horror Drag Me to Hell

Sam Raimi è rientrato nell'alveo Marvel dopo un decennio per dirigere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma non ha mai fatto mistero della voglia di tornare a dirigere un cinecomic dopo la cancellazione di Spider-Man 4.

"Poter giocare con Marvel, è come la migliore scatola dei giocattoli del mondo", ha detto di recente il regista. "Mi piacerebbe tornare e raccontare un'altra storia, soprattutto con l'ottima gestione che hanno lì".

Il futuro di Sam Raimi potrebbe essere legato allo sviluppo di Doctor Strange, ma lui torna a esprimere interesse per un nuova avventura di Spider-Man interpretata, naturalmente, da Tobey Maguire, riapparso di recente nel Marvel Universe con Spider-Man: No Way Home.

"Adoro Tobey [Maguire]. Amo Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile", ha detto Sam Raimi, come riportato da Indiewire. "Non ho davvero una storia o un piano. Non so se la Marvel sia interessata in questo momento. Non so quali siano i loro pensieri al riguardo. Non l'ho davvero perseguito. Ma suona molto bene".

Spider-Man, Tobey Maguire: "Nel bacio sottosopra con Kirsten Dunst stavo soffocando"

Anche se le possibilità per i film futuri sono davvero infinite grazie al multiverso del MCU, c'è però un punto fermo. Parlando al Los Angeles Times, Sam Raimi ha detto che non dirigerebbe un nuovo film su Spider-Man senza l'amico Tobey Maguire:

"Adoro Spider-Man. E adoro Tom Holland nel ruolo. Se facessi un film di Spider-Man, probabilmente dovrebbe essere con Tobey, o mi spezzerebbe il collo".