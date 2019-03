Spider-Man: Sony anticipa piani grandiosi per lo Spider-Man & Marvel Universe

Dopo l'incredibile successo di Venom e Spider-Man: Un nuovo Universo, Sony anticipa i suoi piani grandiosi per lo Spider-Man & Marvel Universe. Gli executives di Sony Mike Hopkins e Tony Vinciquerra hanno rivelato l'esistenza di un elaborato piano per il Marvel universe dopo il successo di pubblico di Venom e l'Oscar conquistato da Spider-Man: Un nuovo Universo.

Dopo gli 855 milioni di dollari incassati da Venom, Sony ha già messo in cantiere il sequel, mentre Spider-Man: Un nuovo universo darà vita a un multiverso che comprenderà un sequel e un reboot al femminile, tanto per cominciare. In più sono in corso le riprese di Morbius, the Living Vampire, altro spinoff che vede protagonista Jared Leto nei panni del celebre villain. Il capo di Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra ha anticipato, inoltre, l'intenzione di includere produzioni televisive nel franchise:

"Abbiamo pianificato i prossimi sette-otto anni e non produrremo solo film, ci occuperemo anche di serie tv. Il nostro gruppo televisivo avrà la sua serie di personaggi dell'universo di Spider-Man da sviluppare."

Il capo di Sony Television Mike Hopkins ha anticipato l'annuncio di un progetto Marvel con un partner ancora da svelare in arrivo:

"Stiamo sviluppando un sacco di prodotti collegati a Marvel e credo che saremo sul mercato molto presto con qualcosa di davvero incredibile che segnerà una trasformazione per noi, perché non abbiamo mai realizzato show con Marvel prima d'ora." restiamo in attesa di scoprire a quale show faccia riferimento Sony, ma prevediamo una grande sorpresa in arrivo per i fan.

