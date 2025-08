Spider-Punk: lo Spider-Verse si espande con un film animato scritto da Daniel Kaluuya

Sony Pictures Animation ha annunciato lo sviluppo di un film animato dedicato al personaggio di Spider-Punk.

A essere coinvolti come co-sceneggiatori saranno l'attore Daniel Kaluuya (Get Out) e Ajon Singh (Primetime).

Chi è Spider-Punk nei fumetti

Attualmente non è stata svelata la trama del lungometraggio dedicato al personaggio, che aveva proprio la voce di Daniel Kaluuya nei film Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Punk è stato creato dall'autore Dan Slott e dall'artista Olivier Coiperl. Hobie Brown è una versione alternativa di Spider-Man che, rispetto a Peter Parker, ha un'anima più anarchica e ribelle. Il giovane vive su Terra-138 ed è animato dal desiderio di sconfiggere sistemi corrotti e criminali.

Tra le pagine dei fumetti è apparso per la prima volta nel 2015, nel numero 10 di The Amazing Spider-Man.

I progetti animati dello Spider-Verse

Sony spera di poter sfruttare il successo ottenuto da Spider-Man: Un Nuovo Universo, in grado di incassare oltre 349 milioni di dollari in tutto il mondo e di conquistare l'ambito Oscar come Miglior film Animato.

Il sequel è poi salito a quota oltre 690 milioni di dollari in tutto il mondo. I fan stanno già attendendo il terzo capitolo della saga animata, Beyond the Spider-Verse, che debutterà nelle sale il 25 giugno 2027.

L'universo di Spider-Man si espanderà inoltre prossimamente con la serie Spider-Noir, con star Nicolas Cage, prodotta da MGM+ e in arrivo prossimamente sugli schermi.

Daniel Kaluuya, prossimamente, sarà coinvolto come produttore di un film live-action ispirato alla serie per bambini Barney, in collaborazione con Mattel e A24.

Singh, invece, ha recentemente scritto e prodotto il film Primetime, con star Robert Pattinson e che dovrebbe essere ispirato a Chris Hansen e al suo programma televisivo To Catch a Predator.