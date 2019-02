Oscar 2019: Spider-Man: Un nuovo universo è il miglior film d'animazione

Spider-Man: Un nuovo universo esce vincitore dagli Oscar 2019 trionfando in una cinquina decisamente ostica. A festeggiare l'Oscar per il miglior film d'animazione è il team produttivo composto da Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord e Chris Miller.

Nell'accettare il premio, Phil Lord ha sottolineato l'importanza che la rappresentazione del film ha avuto per molti spettatori: "Quando sentiamo che il figlio di qualcuno, vedendo il film, si rivolge verso i genitori dicendo 'Mi somiglia' o 'Parlano spagnolo come noi', per noi questa è la vera vittoria."

Spider-Man: Un Nuovo Universo ha conquistato l'Oscar 2019 per l'animazione coronando un cammino che ha permesso al film di conquistare i premi Annies, i Golden Globes, o BAFTA e i Producers Guild Awards. Altra vittoria per Marvel che esce trionfatrice da questa annata di riconoscimenti.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Infatti a fianco di Miles Morales troviamo una pioggia di incarnazioni di Spider-Man, oltre ai due protagonisti, Miles Morales e Peter Parker, fanno parte della storia Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Pork e Peni Parker.

La sceneggiatura è firmata da Phil Lord e Chris Miller. Nella versione originale il film è doppiato da Mahershala Ali, Brian Tyree Henry e Liev Schreiber, che dà voce a uno dei villain.

Costato 90 milioni di dollari, Spider-Man: Un Nuovo Universo si è rivelato una hit incassando 360 milioni globali. Il film ha battuto rivali di prestigio nella cinquina degli Oscar come L'isola dei cani di Wes Anderson, il giapponese Mirai di Mamoru Hosoda, Gli Incredibili 2 e Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 (qui trovate la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo).

