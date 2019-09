Spider-Man: Sony ha accettato senza modificare le richieste Marvel dopo le reazioni dei fan?

Spider-Man ritornerà nel MCU grazie all'accordo stretto tra Sony e Marvel e online è stato ora rivelato che i termini previsti sono stati accettati dopo che sono diventate pubbliche le notizie relative alle trattative in corso.

Il nuovo accordo prevederebbe, secondo le indiscrezioni, che Walt Disney Studios finanzi per il 25% la produzione del terzo lungometraggio dedicato alle avventure di Spider-Man con protagonista Tom Holland, ricevendo il 25% dei profitti del progetto. La cifra è 5 volte superiore a quanto stabilitp in occasione di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home che è costato 160 milioni di dollari e ha incassato, fino a questo momento, 1.3 miliardi.

Le percentuali, secondo quanto riportato da Deadline, non sarebbero state modificate rispetto a quanto richiesto durante le trattative che si erano interrotte senza avere esito positivo e la pubblicazione delle notizie riguardanti l'uscita del personaggio dal mondo Marvel che hanno scatenato le reazioni dei fan.

Il terzo film con protagonista Peter Parker sarà quindi co-prodotto da Marvel e Sony e arriverà nei cinema il 16 luglio.

Spider-Man, inoltre, apparirà anche in uno dei prossimi cinecomic che formano il Marvel Cinematic Universe, per la gioia dei fan e dello stesso Tom Holland che ha condiviso la sua reazione piena di entusiasmo su Instagram.