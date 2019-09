Spider-Man: l'esilarante reazione di Tom Holland al ritorno nel MCU dopo l'accordo tra Sony e Marvel!

Spider-Man, dopo l'accordo tra Sony e Marvel, ritornerà a far parte del MCU e l'attore Tom Holland ha commentato la notizia con un esilarante video in cui condivide la sua reazione.

Il giovane protagonista delle avventure di Spider-Man ha infatti semplicemente pubblicato online un video tratto da The Wolf of Wall Street in cui Leonardo DiCaprio esulta dichiarando: "Non me ne andrò!".

Nel filmato pubblicato su Instagram da Tom Holland c'è spazio per l'entusiasmo dei presenti e i fan hanno apprezzato moltissimo il post, commentando che la situazione attuale, dopo l'accordo tra Sony e Marvel che permetterà all'Uomo Ragno di rimanere nel MCU, è molto simile a quella mostrata nel video.

Holland, dopo la notizia che Peter Parker non sarebbe tornato nei film Marvel aveva commentato: "In pratica abbiamo girato cinque film grandiosi e sono stati cinque anni fantastici. Mi sono divertito moltissimo. Chi lo sa cosa riserva il futuro?". Tom Holland ha proseguito sottolineando: "Ma tutto quello che so è che continuerò a interpretare Spider-Man e a divertirmi. Sarà davvero divertente, a prescindere da come lo faremo. Il futuro di Spider-Man sarà diverso, e sarà egualmente fantastico e incredibile, e troveremo nuovi modi per renderlo ancora più cool". La giovane star sembra però incredibilmente felice della decisione presa dai due studios che prevede la presenza di Kevin Feige alla guida della produzione del terzo capitolo delle avventure di Spider-Man.