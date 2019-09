Spider-Man: Sony avrebbe offerto il 30% a Disney e incluso Venom nelle trattative?

Spider-Man potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe: Sony e Disney starebbero infatti continuando le trattative e ci sarebbe una nuova proposta forse in grado di far raggiungere lo sperato accordo.

Le fonti del sito WeGotThisCovered, in passato affidabili per quanto riguarda le nuove serie in fase di sviluppo della Marvel, avrebbero infatti dichiarato che Disney potrebbe ottenere il 30% dei profitti legati a Spider-Man. La trattativa, inoltre, coinvolgerebbe anche il potenziale arrivo di Venom, personaggio affidato all'attore Tom Hardy, nel mondo del MCU.

Tom Holland, interprete di Spider-Man, aveva commentato la situazione tra i due studios dichiarando: "Hanno realizzato i miei sogni da attore. Sony è stata davvero buona con me e il successo globale di Spider-Man: Far From Home è una reale testimonianza del loro sostegno, abilità e impegno. L'eredità e il futuro di Spidey sono nelle mani sicure della Sony. Sono semplicemente grato e lungo il percorso ho stretto amicizie che dureranno per sempre".

Per ora, tuttavia, i fan non possono che attendere ulteriori sviluppi riguardanti la complicata situazione e le voci riguardanti la nuova trattativo potrebbero far sperare in un epilogo positivo alla situazione.

