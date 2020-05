Spider-Man: lo screentest di Tobey Maguire? Un combattimento a torso nudo (VIDEO)

Dal web riemerge il video dello screen test di Tobey Maguireper lo Spider-Man di Sam Raimi, video che svela un combattimento a torso nudo in cui Maguire affronta alcuni crimimali. Nel video, pubblicato su YouTube dall'utente Fahim Faruki, vediamo Tobey Maguire a torso nudo pronto ad affrontare un gruppo di malviventi con tecniche di combattimento prese in prestito dalle arti marziali. Nel video compaiono anche alcune delle sue co-star, Kirsten Dunst, J.K. Simmons e Willem Dafoe.

Tobey Maguire è stato scelto da Sam Raimi per il ruolo di Peter Parker in Spider-Man, film che ha inaugurato una nuova era per i supereroi al cinema dando origine a una trilogia innovativa che ha incassato 894 milioni globali. Sam Raimi stava preparando Spider-Man 4 quando Sony ha deciso di cambiare rotta producendo invece un reboot, The Amazing Spider-Man. Dopo un sequel non troppo fortunato, l'accordo tra Sony e Marvel ha permesso l'arrivo di Tom Holland e l'ingresso di Spider-Man nell'MCU.

