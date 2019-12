Spider-Man 4, online una clip del videogame tratto dal film mai realizzato da Sam Raimi!

Di Spider-Man 4, film poi abortito di Sam Raimi, esisteva anche un videogame della Eurocom il cui prototipo è apparso in rete in queste ore. Si tratta di un breve video che mostra come sarebbe stato il gioco se la quarta avventura de L'Uomo Ragno con Tobey Maguire sarebbe andata in porto. Le cose, come sappiamo, andarono diversamente: il terzo capitolo non è stato il successo sperato e invece di rilanciare con un altro sequel, Sony ha optato per un reboot della saga, cambiando regista e protagonista.

Tobey Maguire con Kirten Dunst nel primo Spider-man

A giudicare da quel che si vede dalla clip, lo sviluppo del gioco di Spider-Man 4 non durò a lungo e non andò molto in profondità proprio per via dell'improvvisa cancellazione del film a cui si sarebbe basato. Ci sono infatti delle aree incomplete e il livello dei dettagli è superficiale. Però possiamo farci un'idea di quale dovesse essere la trama: Vulture sarebbe diventato il cattivo principale, così come era stato pianificato da Sam Raimi. La schermata principale mostra, infatti, un titolo di giornale che rivela che l'Avvoltoio avrebbe ucciso Gregory Bestman, l'ex socio in affari di Adrian Toomes.

Spider-man: una trilogia con alti e bassi

I fan dei fumetti sanno, naturalmente, che Toomes è l'Avvoltoio, perciò sarebbe stato interessante capire come poi Raimi avrebbe sviluppato l'intera narrazione. Al di fuori di questo particolare, il prototipo non offre ulteriori indicazioni su come sarebbero apparsi nel gioco altri villain, al di fuori della presenza dei delinquenti generici.