Spider-Man, Kirsten Dunst svela il soprannome profondamente sbagliato rifilatole sul set

Kirsten Dunst tornerebbe a recitare in un cinecomic, nonostante i suoi ricordi del set di Spider-Man di Sam Raimi non siano del tutto piacevoli. Nella trilogia dell'Uomo Ragno con protagonista Tobey Maguire, Kirsten Dunst interpretò l'interesse amoroso di Peter Parker, Mary Jane Watson.

Tobey Maguire con Kirten Dunst nel primo Spider-man

In una recente intervista per Marie Claire, Dunst ha svelato che durante le riprese le venne dato uno spiacevole nomignolo che la fece sentire parecchio a disagio:"Era uno scherzo ma durante Spider-Man a volte mi chiamavano 'ragazza' al walkie-talkie. Tipo 'Abbiamo bisogno della ragazza sul set'. Ma non ho mai detto nulla, tipo 'Non chiamatemi così'. Non dicevi niente, lo accettavi semplicemente".

Ritorno in vista?

Ora le cose sarebbero diverse e certamente, come ha spiegato Kirsten Dunst, reagirebbe a quelle parole profondamente sbagliate. Anzi, Kirsten Dunst tornerebbe volentieri sul set di Spider-Man per interpretare nuovamente Mary Jane Watson.

Il motivo è molto più concreto di quello che si pensi:"Sì, perché si guadagna un sacco di soldi, e ho due figli e sostengo mia madre". Dunst ha dichiarato di aver deciso di distaccarsi dai cinecomic dopo il successo della trilogia perché non era intenzionata a diventare troppo famosa a Hollywood perché avrebbe potuto precluderle ruoli a cui l'attrice ambiva.