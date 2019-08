Spider-Man: la rottura Marvel Sony è una montatura pubblicitaria?

La rottura tra Marvel e Sony per i diritti di Spider-Man sarebbe solo una trovata pubblicitaria, almeno così presume una nuova teoria.

Sebbene sia noto che la Marvel includa informazioni fuorvianti nelle sue campagne pubblicitarie, quest'idea potrebbe anche essere plausibile, secondo il sito Cinemablend. La base della sua argomentazione è che Marvel e Sony stanno solo fingendo di sciogliersi per istigare il pubblico e creare clamore prima di un grande ritorno di Spider-Man. La Sony realizzerà i suoi film senza Marvel, così la finta rottura sarà completa.

Intanto, il MCU avrà la completa attenzione di Kevin Feige, che è stato eliminato dai progetti relativi a Spider-Man, per tutti i nuovi film in lavorazione come Blade e gli X-Men. Mack Rawden continua con la sua teoria, affermando che i due studios continueranno a seguire le loro strade separate per diversi anni, secondo lui almeno 5 o 6 anni, fino a quando entrambi desidereranno tornare ai loro giorni di gloria insieme.

Così comincerà a girare sul web la notizia che Spider-Man potrebbe tornare nell'universo Marvel e il web impazzirà letteralmente, facendo così pubblicità al futuro progetto dell'uomo ragno incrementando gli incassi al botteghino.

Una teoria davvero intricata ma per alcuni aspetti quasi credibile, ma sarà davvero così?

Al momento sembra proprio che la rottura sia vera, Sony non sembra voler tornare sui suoi passi accettando la proposta della Disney e continuerà a detenere esclusivamente i diritti di Spider-Man per tutti i prossimi film sul supereroe.