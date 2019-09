Spider-Man: per i registi di Avengers: Endgame, Sony ha commesso “un tragico errore”

Sulla questione Spider-Man intervengono ancora una volta i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, senza troppi giri di parole sulla "rottura" tra Sony e Marvel.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

I due registi di Avengers: Endgame si sono pronunciati sull'attuale disputa tra la Sony e la Marvel legata a Spider-Man: stando alle ultime notizie, infatti, l'accordo tra le due case di produzione non sarà rinnovato, il che significa che il prossimo film live-action dedicato al Tessiragnatele non farà parte del Marvel Cinematic Universe, e gli altri film del franchise della Casa delle Idee non potranno neanche menzionarlo. Anthony e Joe Russo, che hanno introdotto il personaggio nel MCU nel 2016, hanno commentato l'accaduto durante il Festival di Toronto, dove hanno presentato un nuovo progetto in quanto produttori.

Anthony Russo ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Fu molto difficile farlo apparire in Captain America: Civil War, un processo lungo e complicato. Eravamo motivati per far andare in porto la cosa, e in qualche modo Kevin Feige ci riuscì. La Disney e la Sony trovarono un modo per farlo funzionare, e durò alcuni film. È stata un'esperienza bellissima, e credo che il pubblico abbia apprezzato questa unione. Ma sapendo quanto fu difficile crearla, non mi sorprende più di tanto che sia finita." Joe Russo ha aggiunto un parere personale: "È sempre stata un'unione tenue e difficile, per tutta la durata del processo creativo e produttivo. Dal canto mio, cercando di essere il più oggettivo possibile, credo che la Sony abbia commesso un tragico errore, pensando di poter replicare il dono di Kevin per le storie e il suo successo. Credo che sia un grande errore."

Il cineasta si riferisce alle dichiarazioni della Sony, che ha citato come parziale motivazione dell'annullamento dell'accordo la scarsa disponibilità di Feige, i cui servigi non saranno più richiesti, salvo ripensamenti in futuro. Per ora non vi sono certezze su quando rivedremo Tom Holland nei panni di Peter Parker, ma la major ha affermato di volerlo fare interagire con altri personaggi come Venom e Morbius, protagonisti di un universo condiviso basato sulle varie testate di Spider-Man.