Spider-Man, Tom Holland: "I prossimi film saranno diversi e speciali"

Tom Holland alla fine si è espresso sulla questione Spider-Man, ma si è concentrato sui prossimi film e sul futuro dell'universo di Peter Parker, senza entrare troppo nel merito, in verità, del terremoto che ha investito la Sony negli ultimi giorni.

Subito dopo l'annuncio del divorzio tra Marvel e Sony, che ha sancito la definitiva (almeno fino a contrario ordine) uscita dell'Uomo Ragno dal MCU, erano stati molti i fan preoccupati dalla "calma" del giovane attore, che si era fatto vivo sui social solo con la foto di una macchina. Invece, durante il Keystone Comic-Con di Filadelfia, Tom Holland è intervenuto sullo spinoso caso che, volente o nolente, lo vede coinvolto in prima persona, ma non ha lasciato trasparire ombra di rimpianto o tensione: ha preferito concentrarsi sui film futuri con la tuta di Spider-Man, dichiarando che "diventeranno sempre più grandi e sempre migliori".

Si sentano rincuorati, dunque, tutti i fan del supereroe: non solo il futuro sarà ancora nel segno di Holland, ma alla Sony fervono già i preparativi per sequel e crossover. Ebbene sì, Tom ha ha pubblicamente dichiarato che: "Tutto è davvero entusiasmante, e le idee che abbiamo per espandere il mondo di Spider-Man, coinvolgere nuovi personaggi e farlo incrociare con altre persone sono molto eccitanti".

D'altronde, possedendo i diritti d'utilizzo per circa 900 personaggi della Marvel Comics, Sony, al di là del sostegno di Marvel e Disney, potrebbe davvero dar vita a decine di crossover e altri "progetti satellite" che facciano da contorno ai suoi prodotti cinematografici di punta. Tra cui, in un vicinissimo futuro, dovrebbe esserci anche Spider-Man 3, come ancora una volta quel chiacchierone di Tom Holland ha svelato: "Ci attende davvero molto altro. Ci siamo già seduti intorno a un tavolo col reparto creativo e abbiamo già raccolto molte idee per Spider-Man 3, che sarà qualcosa di molto diverso. Sono grato alla Marvel per aver cambiato la mia vita e aver permesso ai miei sogni di diventare realtà, la Sony è quella che mi fa continuare a vivere il sogno. Questa settimana è stata folle, e vedremo come andrà in futuro, ma credo che sarà sorprendente e divertente".