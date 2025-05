Spider-Man: prima di Tom Holland, 2.500 provini per il ruolo, anche una futura star Marvel

Quando la Disney ha stretto l'accordo con la Sony che ha permesso a Spider-Man di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, tutti coloro che erano coinvolti nel franchise sapevano quanto fosse importante scegliere l'attore giusto per il ruolo. La direttrice del casting Sarah Finn ha preso molto sul serio il suo lavoro e non ha tralasciato alcun dettaglio durante un processo molto approfondito.

In un articolo per Variety che sottolineava il lavoro poco conosciuto dei direttori di casting, Finn ha ricordato che c'erano migliaia di attori in lizza per interpretare Peter Parker nell'MCU prima che Tom Holland ottenesse finalmente la parte.

"Quando il casting è fatto bene, la gente pensa che quella persona sia caduta dal cielo", ha detto Finn. "In realtà, abbiamo valutato 2.500 persone prima di arrivare a Tom Holland per Spider-Man".

Holland è stato scelto per interpretare Spider-Man nel 2015 e ha fatto il suo debutto nell'MCU in Captain America: Civil War, prima di diventare protagonista di una trilogia di film da solista e apparire in due film degli Avengers.

Spider-Man avrebbe potuto avere il volto di un'altra star dell'MCU

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

Tra i molti altri attori presi in considerazione per interpretare Spider-Man, c'erano la star di Ender's Game Asa Butterfield e Matt Lintz. Anche se Lintz non ha ottenuto la parte di Spider-Man, ha lasciato un'impressione positiva ai Marvel Studios, poiché in seguito è stato scelto per interpretare Bruno in Ms. Marvel.

Dopo aver recitato in sei film dell'MCU, Holland continua a vestire i panni di Peter. Il prossimo film sarà Spider-Man: Brand New Day, che uscirà nelle sale nel luglio 2026. Al momento, sembra che Holland non parteciperà ad Avengers: Doomsday. Non era tra i 27 attori confermati per quel film quando la Marvel ha annunciato il cast alla fine di marzo. Le indiscrezioni sulla trama di Brand New Day indicano che il film è ambientato durante gli eventi di Doomsday, il che spiegherebbe l'assenza di Peter dagli Avengers.

Holland è uno dei preferiti dai fan e si è dimostrato perfetto per il ruolo di Peter Parker, infondendo energia contagiosa e giovanile nelle sue interpretazioni del supereroe. È difficile immaginare qualcun altro oltre a Holland nei panni di Spider-Man nell'MCU, quindi alcuni potrebbero trovare sorprendente sapere che non era l'unica scelta che i produttori avevano in mente.

Esaminare 2.500 attori è un processo lungo e faticoso, ma necessario. È facile dimenticarlo ora, ma la serie di film di Spider-Man si trovava in una situazione molto interessante al momento dell'accordo tra Disney e Sony. La serie The Amazing Spider-Man si è esaurita dopo solo due episodi e, nonostante l'entusiasmo per l'ingresso del personaggio nell'MCU, un altro reboot così rapido avrebbe potuto essere rischioso. Era fondamentale azzeccare il casting e trovare l'attore migliore in grado di ridare energia a Spider-Man sul grande schermo.