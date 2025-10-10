Spider Man: Brand New Day, le foto dal set confermano il ritorno di un villain già visto in Homecoming

Sembrano confermate le voci parlavano del ritorno nel mondo di Spider‑Man di un villain poco sfruttato dalla Marvel ma molto interessante per i fan. Le prime foto dal set di Spider‑Man: Brand New Day, il nuovo film diretto da Destin Daniel Cretton, mostrano infatti un attore già visto accanto al nostro Peter Parker: basti ricordare un tatuaggio minaccioso sul collo e un colloquio in carcere con un certo rapace alato per capire di chi potremmo parlare.

Le prime immagini trapelate dal set riannodano un filo lasciato in sospeso dopo No Way Home e rimettono in gioco una vecchia ferita dell'amichevole Spider-Man di quartiere.

Spider‑Man: Brand New Day, ecco chi è il villain del nuovo capitolo

L'indizio del tatuaggio era già una prova: si tratta proprio di Mac Gargan, interpretato da Michael Mando. Nelle immagini circolate sui social (rilanciate dall'account X @MyTimeToShineH) l'attore appare con il look già visto in Spider-Man: Homecoming (2017).

All'epoca Gargan era un criminale coinvolto nel traffico di armi ricavate da tecnologia aliena. L'operazione saltò per l'intervento di Spider‑Man e dell'Avvoltoio (Michael Keaton) e lui finì in carcere. Rivederlo ora sul set di Spider‑Man: Brand New Day rimette al centro la parabola che lo porta a diventare Scorpion: uno dei villain più classici dell'Uomo Ragno e, soprattutto, l'avversario ideale per riportare Peter Parker su un terreno più street‑level.

Cosa cambia nell'MCU dopo Spider-Man: No Way Home

Una scena di Spider-Man: No Way Home

Con il finale di Spider-Man: No Way Home, il mondo ha dimenticato l'identità di Peter Parker. Lo abbiamo visto con MJ nell'ultima, struggente, scena, ma che effetto avrà su Mac Gargan? Potremmo trovarci, infatti, di fronte allo stesso criminale in cerca di vendetta o a una variante proveniente da un timeline diversa.

In chiave narrativa, il personaggio può essere ripensato in due direzioni: restare un gangster con il marchio di scorpione oppure evolvere in super‑villain a pieno titolo, con una tuta meccanica high‑tech ispirata ai fumetti. Entrambe le ipotesi offrirebbero a Spider-Man: Brand New Day un antagonista fisico e riconoscibile, utile a rilanciare l'arco di crescita di Peter nell'era post‑multiverso.

Mac Gargan/Scorpion nei fumetti: origini e trasformazioni

Michael Mando

Creato nel 1964, Mac Gargan nasce come investigatore privato arruolato da J. Jonah Jameson per smascherare il legame fra Peter Parker e Spider‑Man. Un esperimento di potenziamento gli conferisce forza e riflessi, oltre all'iconica coda corazzata che completa l'armatura dello Scorpion. Nel corso dei decenni, il personaggio ha attraversato molte incarnazioni - incluso un periodo da ospite del simbionte Venom - restando una costante della galleria dei nemici dell'Uomo Ragno. Riproporlo oggi significa attingere a un patrimonio di storie che parlano di ossessione, potere e identità.

Cosa sappiamo finora di Spider‑Man: Brand New Day

Michael Mando torna nei panni di Gargan, mentre Tom Holland riprende quelli di Spider-Man nel film di Destin Daniel Cretton. In attesa di trailer e sinossi ufficiali, la data fissata per l'uscita è il 31 luglio 2026.