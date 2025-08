Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando torna come Scorpion e mostra il possibile costume del villain

Dopo nove anni di assenza, l'attore Michael Mando torna nell'universo Marvel come Mac Gargan: ecco le prime immagini e indizi sul costume del nuovo Scorpion.

Nel nuovo film Marvel Spider-Man: Brand New Day, torna in scena uno dei villain più attesi dai fan: Michael Mando riprenderà il ruolo di Mac Gargan, alias Scorpion, a distanza di nove anni dalla sua prima apparizione in Spider-Man: Homecoming (2017). L'attore ha confermato la notizia sui social, pubblicando alcuni post enigmatici ma ricchi di indizi.

Le immagini condivise da Michael Mando

Dopo l'annuncio ufficiale, Mando ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae il caratteristico tatuaggio dello scorpione appartenente al suo personaggio. A corredo, un semplice ma eloquente commento: "St!ng #spiderman".

Better Call Saul 3: Michael Mando nella terza stagione della serie

Nelle Instagram Stories, l'attore ha condiviso ulteriori anticipazioni: un'immagine di un cartello con la scritta "St!ng" e uno scatto rubato dal set del nuovo film. Tra questi contenuti, una foto che potrebbe mostrare per la prima volta il nuovo costume di Scorpion.

Il personaggio di Mac Gargan è nato nei fumetti Marvel nel 1964 grazie a Stan Lee e Steve Ditko. Apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man #19, si è trasformato nel temibile Scorpion nel numero successivo.

Nel tempo, il costume ha subito molte evoluzioni, come mostra la variant cover del 2019 di Absolute Carnage: Miles Morales, disegnata da Leinil Francis Yu e condivisa anch'essa da Mando: in essa, Gargan appare sia come Scorpion che come ospite del simbionte Venom.

Un'altra Story pubblicata da Mando mostra l'action figure Marvel Legends di Hasbro, ispirata alla versione del personaggio vista nella serie animata Spider-Man: The Animated Series degli anni '90. Un chiaro segnale di come il design del nuovo costume possa attingere anche dalla cultura pop legata al personaggio.

Il ritorno nel film e il possibile legame con i Sinistri Sei

La conferma del ritorno di Mando nel film è arrivata tramite un'esclusiva di The Hollywood Reporter, che ha anche rivelato la presenza di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner / Hulk.

Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton in una scena del film

Gargan era già apparso brevemente in Homecoming, dove veniva arrestato da Spider-Man (Tom Holland). Nella scena mid-credits, si avvicinava ad Adrian Toomes / Avvoltoio (Michael Keaton) in carcere, lasciando intuire un futuro legame con i Sinistri Sei, che però non si è ancora concretizzato.

Il nuovo capitolo dell'Uomo Ragno, Spider-Man: Brand New Day, uscirà nelle sale americane il 31 luglio 2026. Sebbene i dettagli della trama restino riservati, la conferma del ritorno di Scorpion fa salire le aspettative tra i fan. Resta ora da vedere in che modo il personaggio verrà integrato nella nuova narrazione del Marvel Cinematic Universe.