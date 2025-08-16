Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink a Londra alimenta i rumors sul suo misterioso personaggio

Le voci intorno a Spider-Man: Brand New Day si fanno sempre più insistenti, e al centro dell'attenzione c'è Sadie Sink. L'attrice di Stranger Things è stata recentemente avvistata a Londra, proprio mentre la produzione del nuovo film Marvel con Tom Holland si appresta a spostarsi dalla Scozia alla capitale britannica. Anche se non è stata immortalata direttamente sul set, la sua presenza ha subito acceso le speculazioni sul ruolo che interpreterà nel cinecomic diretto da Jon Watts.

Dopo aver terminato le riprese a Glasgow, la troupe si prepara a continuare il lavoro a Londra, dove si prevede che parte del cast tornerà a indossare i panni dei propri personaggi. Sink e Jon Bernthal, confermato nei panni di Frank Castle alias The Punisher, si trovano entrambi nel Regno Unito, alimentando l'attesa per le prime scene che li vedranno coinvolti.

Il mistero sul personaggio di Sadie Sink

Il ruolo di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day rimane avvolto dal segreto. L'unico dettaglio trapelato ufficialmente parla di una giovane donna "intelligente, dallo spirito libero e con un passato misterioso". Nonostante ciò, i fan hanno già iniziato a speculare: tra le ipotesi più gettonate ci sono Jean Grey, Jackpot, Mary Jane Watson, Mayday Parker o persino una nuova versione di Gwen Stacy.

Spider-Man: Homecoming: una foto dal set

Un recente avvistamento ha confermato che l'attrice conserva i suoi capelli rossi naturali, indizio che spinge molti a escludere alcune di queste possibilità. Il fumetto Brand New Day introdusse diversi nuovi personaggi, tra cui Carlie Cooper e Lily Hollister, alias Menace. Non sorprende quindi che il pubblico ipotizzi una connessione tra queste figure e il ruolo che sarà affidato a Sink. Marvel e Sony, tuttavia, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, preferendo mantenere alta la suspense.

Un cast ricco di volti noti

Oltre alla giovane star, il film vedrà la presenza di Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk, Michael Mando nei panni di Mac Gargan/Scorpione e Liza Colón-Zayas in un ruolo ancora non svelato. Torneranno anche Zendaya e Jacob Batalon nei ruoli di MJ e Ned Leeds, anche se con un peso narrativo minore rispetto ai capitoli precedenti.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland in un momento del nuovo trailer del film

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, una settimana dopo rispetto alla data inizialmente annunciata. Fino ad allora, la curiosità attorno al personaggio di Sadie Sink continuerà a crescere, alimentando teorie e discussioni tra i fan del Marvel Cinematic Universe.