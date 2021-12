Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya accolgono sul set Bridger Walker, il bambino eroe (VIDEO)

Bridger Walker, il bambino che ha salvato la sorellina dall'attacco di un cane, ha incontrato Tom Holland e Zendaya sul set di Spider-Man: No Way Home, ecco i video e le foto.

Le star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, hanno incontrato sul set del film Bridger Walker, il bambino di sei anni che nel 2020 aveva difeso la sorellina dall'attacco di un cane.

Il padre del piccolo eroe, dopo l'arrivo nelle sale del lungometraggio, ha condiviso online le foto e i video dell'esperienza vissuta sul set.

Dopo l'incidente avvenuto nel 2020, Tom Holland aveva mandato un messaggio a Bridger invitandolo sul set del prossimo capitolo delle avventure di Peter Parker. Robert Walker ha quindi svelato che la star ha mantenuto la sua promessa. La famiglia di Bridger ha potuto infatti assistere a un giorno di lavoro e incontrare i protagonisti di Spider-Man: No Way Home. In un post condiviso online spiega: "Non interpretano semplicemente la parte degli amichevoli eroi di quartiere, è realmente ciò che sono".

Robert ha sottolineato: "Lo sguardo dei ragazzi quando abbiamo girato intorno allo schermo blu e abbiamo visto Tom, con il suo costume intero, molto in alto su un lampione, è stato impagabile. Vederlo salutarli come se fosse lui a dover essere eccitato e non il contrario è stato emozionante".

Il padre di Bridger ha quindi ricordato: "Zendaya si è immediatamente avvicinata alla mia figlia adolescente e detto quanto amasse le sue unghie. Non so se saprà mai quanto quel semplice gesto significhi per me, vedere la mia dolce figlia illuminarsi con sicurezza in se stessa e gioia". Robert ha lodato il cast e la troupe del film sostenendo che sono "buoni, gentili e pieni di passione", oltre ad apprezzare che hanno interrotto una giornata davvero piena di impegni pur di far sorridere Bridger e dargli l'occasione di compiere un volo con il suo eroe.

Nei video condivisi online si vedono inoltre Tom e Zendaya che insegnano a Bridger la posa tipica di Spider-Man e l'esperienza vissuta dal ragazzino sul set.