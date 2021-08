Spider-Man: No Way Home, Tom Holland stuzzica i fan sul trailer

Mentre attendiamo con trepidazione il presunto arrivo del trailer di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland si diverte a stuzzicare i fan con una storia su Instagram.

Messaggio criptico, quello del protagonista di Spider-Man: No Way Home Tom Holland su Instagram, ma i fan Marvel sono abbastanza convinti che si stia riferendo al primo, attesissimo trailer del film diretto da Jon Watts, il terzo nella saga dello Spider-Man del MCU. Specialmente considerando i recenti avvenimenti...

Fin dal suo annuncio, Spider-Man: No Way Home è stato frutto di speculazione come mai era successo per un film sull'Uomo Ragno, persino lo stesso interpretato da Holland. Questo perché, dopo l'ovvia direzione che stava prendendo il MCU a seguito degli eventi di Avengers: Endgame e il reveal del titolo del sequel di Doctor Strange - e ancor di più ora che hanno fatto il loro debutto su Disney+ serie tv come WandaVision e Loki -, in molti anticipavano un forte collegamento con il Multiverso Marvel per il terzo film di Spider-Man.

Immaginate, poi, quando sono iniziati a trapelare rumor, indiscrezioni e notizie riguardati gli attori che avrebbero apparentemente preso parte al film - da Jamie Foxx a Alfred Molina, passando ovviamente per Andrew Garfield e Tobey Maguire -...

In più, la determinazione dei Marvel Studios di non rivelare nulla di nulla riguardo al film, incluso il titolo fino a qualche mese fa (anch'esso fonte di numerose speculazioni), ha solo contribuito ad aumentare la curiosità e l'hype intorno alla pellicola.

Così quando nelle ultime ore è venuta fuori la voce che a breve avremmo finalmente potuto vedere il trailer del film, che si presume venga mostrato nel corso della CinemaCon di Las Vegas, che si sta tenendo proprio in questi giorni, e neanche qualche ora dopo sono venuti fuori dei leak relativi proprio a quest'ultimo... Beh, il web è impazzito.

E Tom Holland ha voluto apparentemente giocarci su con il breve ma conciso messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram: "Non siete pronti!".

Che cosa avrà in serbo per noi Spider-Man: No Way Home?