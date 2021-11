Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sul futuro del franchise: "Sarà brillante"

Solo qualche ora fa apprendevamo che Spider-Man: No Way Home non sarà l'ultimo film con l'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, e ora il giovane attore anticipa un futuro brillante per il franchise.

Stranamente, questa volta non è stato Holland a farsi scappare nuove informazioni sui prossimi film di Spider-Man, ma si è trattato di una mossa programmata da parte della produttrice di Sony Pictures Entertainment Amy Pascal, che ha annunciato una nuova trilogia cinematografica con l'attuale Spider-Man dopo quella di Homecoming.

E con il press tour di Spider-Man: No Way Home in pieno svolgimento, l'occasione è troppo ghiotta per non chiedere un commento al diretto interessato.

Così durante il talk show francese Quotidien, ad Holland è stato chiesto di dire qualcosa in merito alle ultime novità.

E se all'inizio il ragazzo ha provato a passare oltre con un flebile "Prossima domanda?" tra le risate sue e di Zendaya, ha poi affermato, dopo che gli è stato fatto notare che è stata la produttrice stessa a far menzione della cosa in un'altra intervista: "Sentite, tutto ciò che dirò è che abbiamo qualcosa di davvero, davvero entusiasmante di cui parlare. Non so ancora di preciso di cosa si tratta. Ma sembra che abbiamo un futuro incredibilmente brillante davanti a noi, e come ho già detto altre volte, Spider-Man vivrà per sempre dentro di me".

E a noi non resta che attendere per scoprirlo.

Intanto, Spider-Man: No Way Home arriverà il 15 dicembre nelle sale italiane.