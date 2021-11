Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: "Sarà brutale, cupo e triste"

Tom Holland anticipa la vera sorpresa di Spider-Man: No Way Home, il tono del film sarà tutt'altro che allegro; pronti coi fazzoletti?

La star di Spider-Man Tom Holland anticipa una svolta radicale nel tono di Spider-Man: No Way Home che sarà brutale, cupo e triste, assai diverso dai precedenti capitoli.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

In un'intervista con Total Film, Tom Holland ha parlato delle differenze tra il film in uscita e gli altri due capitoli della trilogia di Homecoming.

"Ciò che sorprenderà davvero le persone saranno davvero sorprese è che questo film non è divertente", ha spiegato Holland. "È cupo ed è triste, sarà davvero commovente. Vedrete i personaggi che amate attraversare situazioni che non vorreste mai dover affrontare. Sono davvero entusiasta di aver potuto esplorare quel lato di Peter Parker."

Tom Holland ha specificato che Peter si sente come se avesse "incontrato il suo doppio" in questo film, una parte del personaggio che non conosceva fino a questo progetto. In precedenza, l'attore inglese ha affermato che il cast e la troupe stanno trattando Spider-Man: No Way Home come la "fine di un franchise", il che significa che le apparizioni future di questi personaggi, se avverranno, saranno molto diverse dai tre film realizzati finora.

In Spider-Man: No Way Home, con la vita e la reputazione di Peter Parker sconvolte dalla rivelazione finale di Spider-Man: Far From Home, Peter chiederà al dottor Stephen Strange di aiutarlo a ripristinare la sua identità segreta con la magia, ma questo incantesimo avrà pericolose ripercussioni. Diretto da Jon Watts e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, Spider-Man: No Way Home vede Tom Holland nei panni di Peter Parker, insieme a Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina e Jamie Foxx.

l'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è prevista per il 16 dicembre.