Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire: 'Mi ha fatto tornare la voglia di recitare'

L'attore di Spider-Man parla della sua esperienza in Spider-Man: No Way Home.

Tobey Maguire ha recentemente parlato della sua esperienza nel vestire i panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, sottolineando di come lavorare in quel film abbia fatto risorgere il suo interesse per la recitazione. L'attore infatti, è per lo più un produttore di recente e appare raramente sullo schermo, mentre l'ultimo film di Spider-Man è il suo ruolo più degno di nota negli ultimi tempi. Il fatto di rivestire i panni dell'Uomo Ragno ha avuto un forte impatto su Maguire: "Lavorare con [Garfield] e Tom [Holland] è davvero speciale ed un'esperienza molto ricca per me, in generale", ha rivelato l'attore a The Direct.

"Ha fatto rinascere il mio interesse per la recitazione. Mi sono sentito in una vera e propria fratellanza, che era anche il nostro obiettivo, per noi e per i personaggi.(...) Il fatto che si sia sviluppata una vera connessione e un vero affetto per questi ragazzi, divertendosi e ridendo, è stato energizzante e rinvigorente per me" ha continuato Spider-Man. L'attore ha aggiunto di quanto sia stato incredibile riunirsi anche con i colleghi Willem Dafoe (Goblin) e Alfred Molina (Dottor Octopus).

La chiamata per Spider-Man: No Way Home

Più avanti Maguire racconta il momento in cui lo chiamarono per girare Spider-Man: No Way Home: "Quando mi hanno chiamato inizialmente ho pensato 'Finalmente'" ammette. "Mi sento semplicemente grato, sono stato immediatamente aperto a fare quest'esperienza ma non senza nervosismo! Ma non potevo rifiutare l'opportunità di lavorare con persone talentuose e creative. (...) sostenersi a vicenda è stato davvero bello". Le voci sulla realizzazione di Spider-Man 4 continuano a persistere, così come quelle su un possibile The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield. Nessuno dei due progetti però sembra troppo probabile al momento.