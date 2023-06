Tom Holland svela che ha una chat di gruppo con Tobey Maguire e Andrew Garfield

Tom Holland ha svelato che ha creato una chat di gruppo insieme a Tobey Maguire e Andrew Garfield, gli altri interpreti di Peter Parker nelle varie versioni cinematografiche.

Le tre star si sono incontrate sul set di Spider-Man: No Way Home e hanno stretto una profonda amicizia.

Il legame tra gli interpreti di Peter Parker

Intervistato da The Hollywood Reporter, Tom Holland ha ora raccontato: "Si è trattato di un'esperienza meravigliosa. Io, Andrew, Tobey, abbiamo questo fantastico legame essendo tre persone che hanno affrontato le stesse cose, vissuto un'esperienza così unica che ci ha reso realmente come dei fratelli. Abbiamo una grandiosa chat di gruppo, di tanto in tanto siamo in contatto. L'abbiamo chiamata i Spider-Boys".

L'attore ha poi parlato di Andrew Garfield e Tobey Maguire per spiegare quando è stata l'ultima volta che si sono sentiti: "Stavo realizzando un evento benefico a Londra a favore dell'organizzazione Brothers Trust, e stavo chiedendo se potessero essere così gentili da firmare un poster da mettere all'asta. Sono stati, ovviamente, felici di farlo".

Grande potere, grandi responsabilità: Diamo i voti alle incarnazioni cinematografiche di Spider-Man

Recentemente Holland ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato Spider-Man 4, progetto che sembra sempre più vicino a concretizzarsi nelle ultime settimane. Il giovane attore ha spiegato: "Amo il personaggio. Adoro Spider-Man. Sarei fortunato a interpretarlo di nuovo, ma dovremo scoprire se accadrà".