Spider-Man: No Way Home, Sony sta bloccando tutti i leaks apparsi in rete

Sony si è prontamente attivata per arginare i materiali video leak apparsi in rete ieri mattina, facendoli rimuovere in pochi minuti, la guerra agli spoiler è in atto.

Consistenti segmenti di Spider-Man: No Way Home sono trapelati in rete ieri mattina e Sony si è subito attivata per eliminare i leaks il più rapidamente possibile.

Hollywood Reporter ha riportato la notizia senza rivelare il contenuto del materiale video leak apparso in rete e prontamente rimosso. Uno di questi segmenti era lungo quasi 10 minuti. Alcuni frammenti apparsi su YouTube presentavano sottotitoli in lingua non inglese, altri avevano un doppiaggio straniero. Anche la qualità visiva variava notevolmente.

Sony si è subito attivata per bloccare le perdite e dopo pochi minuti i video incriminati sono scomparsi dalla rete, sostituiti dal messaggio "Video non disponibile. Questo video contiene contenuti di Sony Pictures Movies & Shows, che lo ha bloccato nel tuo Paese per motivi di copyright".

Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe. Tra dubbi interiori e insicurezze il protagonista chiede al collega Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di far dimenticare a tutto il mondo il suo segreto. Il potente incantesimo lanciato dal Doctor Strange provoca una frattura nel multiverso che ha liberato i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo; toccherà al giovane Peter Parker affrontare la sua più grande sfida e salvare il futuro.

Spider-Man: No Way Home, nei cinema italiani da ieri, è stato uno dei film più attesi del 2021 ed è stato accompagnato da un battage pubblicitario formidabile. Durante la premiere mondiale, che si è tenuta a Los Angeles lunedì, la produttrice esecutiva e dirigente della Marvel Victoria Alonso ha esortato il pubblico a rispettarsi a vicenda e a non condividere spoiler:

"Non parlarne. Lascia che le persone lo sperimentino nel modo in cui vogliono viverlo. Perché se sapete già cosa succede, non ha senso. Ci sono molte sorprese, quindi lasciate che le persone si divertano".