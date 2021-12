Spider-Man: Tom Holland: "Se rivelassimo spoiler ci esploderebbe la testa come in Suicide Squad!"

Tom Holland ha ironizzato dichiarando che se rivelasse spoiler di Spider-Man: No Way Home gli esploderebbe la testa come in Suicide Squad.

Tom Holland, parlando della segretezza che circonda il film Spider-Man: No Way Home, ha paragonato la sua situazione a quella dei protagonisti di The Suicide Squad: Missione Suicida.

L'interprete di Peter Parker ha infatti sostenuto che rivelare anticipazioni sul progetto prodotto da Sony e Marvel potrebbe avere delle terrificanti conseguenze sui membri del cast.

La star di Spider-Man: No Way Home, uscito oggi nelle sale, durante il talk show Jimmy Kimmel Live, ha spiegato cosa accadrebbe se si lasciasse sfuggire uno spoiler importante: "Probabilmente ci ucciderebbero!".

Il suo amico e collega Jacob Batalon ha quindi aggiunto: "Penso che ci tengano letteralmente d'occhio in ogni momento".

Tom Holland ha quindi citato The Suicide Squad - Missione Suicida sostenendo: "Ci hanno messo un chip durante le riprese del primo film". L'interprete di Ned ha sottolineato: "Sì, sul retro della testa. Ed è controllato a distanza e possono farti esplodere la testa. Sarebbe esattamente quello che accadrebbe". La star di Spider-Man ha così dichiarato: "Siamo come la Suicide Squad nella vita reale!".

Diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Tra i protagonisti ci sono anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

La sinossi dell'atteso lungometraggio anticipa:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.