Spider-Man: No Way Home, un set LEGO sembra svelare il look del costume dell'eroe e i fan reagiscono online

Le immagini di un set LEGO ispirato a Spider-Man: No Way Home sembrano aver rivelato il look del costume del protagonista e i fan commentano online.

Le immagini din un set LEGO ispirato a Spider-Man: No Way Home sembrano aver rivelato alcuni spoiler, come il look del costume del protagonista interpretato da Tom Holland, oltre ad altre anticipazioni sull'atteso film.

I fan hanno quindi condiviso le loro reazioni, non prive di ironia nei confronti di chi critica il look del giovane supereroe basandosi solo sui personaggi ricreati con i celebri mattoncini.

Le immagini apparse online sono relative al set ispirato al film Spider-Man: No Way Home chiamato Spider-Man at the Sanctum Workshop e comprende le minifigure di Spider-Man, MJ, Wong e Doctor Strange.

I fan hanno sottolineato online che il costume potrebbe avere dei dettagli specifici per distinguere la versione di Peter Parker interpretata da Tom Holland nel caso in cui nel film appaiano anche quelle alternative del supereroe interpretato quindi da Tobey Maguire e Andrew Garfield, attore che però ha negato di essere stato coinvolto nelle riprese.

Il giudizio finale sul look del protagonista in Spider-Man sembra però rimandato a quando apparirà online il primo trailer ufficiale del film.

Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe negli adattamenti cinematografici dei fumetti che avevano come protagonisti Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.