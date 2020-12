Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Nel cast di Spider-Man 3 potrebbe esserci anche Charlie Cox, interprete di Daredevil nella serie andata in onda per tre stagioni su Netflix.

Spider-Man 3 potrebbe riportare in scena anche Daredevil nella versione interpretata da Charlie Cox nella serie andata in onda su Netflix.

La presenza dell'attore è stata annunciata dal sito Murphy's Multiverse, tuttavia per ora non c'è stata alcuna conferma proveniente da fonti vicine alla Sony e alla Marvel.

Il cast di Spider-Man 3 sembra destinato a essere particolarmente numeroso: nella giornata di ieri è stato confermato il ritorno di Alfred Molina nella parte del Doctor Octopus e, in poche ore, sono emerse le indiscrezioni riguardanti la possibile presenza di Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst e Emma Stone.

Il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker, parte affidata a Tom Holland, dovrebbe esplorare l'idea di multiverso, elemento narrativo che giustifica la possibile presenza delle varie versioni di Spider-Man.

Non è ancora chiaro come potrebbe essere utilizzato Daredevil, il personaggio interpretato da Charlie Cox, ma Marvel è ritornata ad avere la possibilità di usarlo sugli schermi e il film potrebbe rappresentare un modo per poter introdurre nuovamente Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe.

A scrivere la sceneggiatura di Spider-Man 3 saranno Chris McKenna ed Erik Sommers, mentre Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon riprenderanno i ruoli che hanno già interpretato nei precedenti due episodi. Il film sarà distribuito da Sony a partire dal 17 dicembre 2021.

Alla regia, ancora una volta, sarà impegnato Jon Watts.